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09:48 (мск), источник: Газета.Ру

Глава РУСАДА призвал министра спорта перестать жить в мире иллюзий

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова перестать жить в мире иллюзий. Об этом сообщает АР.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в настоящее время необходимо обеспечить начало глобального процесса, который изменит отношение к допингу.

«Руководители спорта в нашей стране должны перестать жить в выдуманном мире, где все хорошо. Это, в первую очередь, касается Колобкова. Те, кто украли надежду у нынешнего и будущего поколения спортсменов, должны понести ответственность за это», — сказал Ганус.

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