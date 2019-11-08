Глава РУСАДА призвал министра спорта перестать жить в мире иллюзий

По его словам, в настоящее время необходимо обеспечить начало глобального процесса, который изменит отношение к допингу.

«Руководители спорта в нашей стране должны перестать жить в выдуманном мире, где все хорошо. Это, в первую очередь, касается Колобкова. Те, кто украли надежду у нынешнего и будущего поколения спортсменов, должны понести ответственность за это», — сказал Ганус.