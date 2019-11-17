Профессиональные скейтбордисты со всего мира провели соревнования в Москве

Американец Уолкер обкатывает площадку — флипы, олли и мэньюал. Он специально приехал за двое суток до турнира. Бегло осмотрел российскую столицу — и вновь на площадку. Сегодня — финал. Сражаются звезды мирового скейтбординга. У каждого есть три попытки и ровно 60 секунд.

Набрав скорость, бразилец Роджер Силва сразу на подъеме делает разворот на 360, французы Гарсиа и Булард видят это и тоже добавляют в свою произвольную программу. Конкуренцию им составляют россияне. Самая многочисленная делегация с самым юным участником. Паше Черткову — всего 6 лет.

«Российские скейтбордисты сильные. И рад, что нахожусь среди них на этом соревновании», — признался Сабо Уолкер.

Кутузов, Третьяков, Кельдиков — главные претенденты на пьедестал. Конышев — еще один фаворит. Он хорошо известен в мировом сообществе скейтбордистов. Прославился кадрами, где, рассекая снег, исполнил сложнейшие элементы. Для устрашения иностранцев он так и назвал свою партию — «Зима».



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Тренироваться под снегом и дождем их научила советская школа. В 80-е, когда скейтбординг появился в СССР, не было ни специализированных площадок, ни досок. Осваивать новый вид спорта приходилась по журналам. Вот, к примеру, «Юный техник» с подробной инструкцией по сборке скейтборда. Здесь его даже называют иначе — «самокат» или вовсе «оригинальный спортивный снаряд».

Эстонская Rula — первая советская доска. Это уже потом на переоборудованных заводах в Пензе и Рыбинске запустят массовое производство. А Саратов объявят столицей скейтбординга за лучшие рампы в стране. Сегодня крупнейшие центры созданы в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Петербурге и в Москве, где специально к турниру перестроили арену «Лужников».

Здесь удалось разместить сразу 13 спотов — рэйлы для скольжения, фанбокс для пролета и гордость организаторов — пирамида, центральная фигура международного турнира. По этой фигуре судьи выставляют наивысшей бал. Суммируется все: и техника, и скорость, продолжительность скольжение тоже имеет значение.