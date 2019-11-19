Глава РУСАДА: Сейчас момент истины. Только президент может решить, по какому пути пойдет спортивная Россия

Источник: Sports.Ru

«Сейчас продолжается расследование по лаборатории — слава богу, мы вообще открыли базу, передали ее WADA. Ни для кого не секрет, что была нешуточная битва — открывать/не открывать. Были силы, которые выступали категорически против сотрудничества с WADA. Их позиция: послать всех в башню, стоять на своем.

Ну хорошо, а что дальше? Что скажем спортсменам? Часть из них уже посматривает на другие страны. Почему мы относимся к расследованиям как обиженные? Что-то случилось — мы сразу спрятались, убежали, закопались. Эти действия подрывают авторитет нашего спорта.



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Наши спортивные функционеры не понимают, что когда пытаются что-то спрятать, дают сигнал спортивному сообществу: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем. Это ужасно с морально-этической точки зрения.

Давайте посмотрим на акт Родченкова, который недавно приняли в США, — американцы хотят быть лидерами в борьбе с допингом, используя трансграничность. Кто мешает нам, не придумывая никаких актов, стать лидерами антидопинга? Я бы задал этот вопрос спортивным чиновникам, начиная с министра Колобкова — они несут ответственность за то, что довели ситуацию до безвыходной.

Нужны реальные изменения, сейчас момент истины — нас могут лишить Олимпиад, флага, гимна на международных соревнованиях. И в этой ситуации должна быть воля президента. Только он может принять решение, по какому пути пойдет спортивная Россия.

Сейчас развитие кризиса бьет и по авторитету президентской власти. Какие задачи ставил президент: увеличение числа занимающихся спортом, формирование спортивного резерва, восстановление ВФЛА. Сейчас они практически не реализуемы, — рассказал Ганус.