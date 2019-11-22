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22 ноября, источник: СБ - Беларусь сегодня

Не можем или не хотим? В игровых видах спорта наши команды снова не блещут

Никогда такого не было, и вот опять! Хоть в церковь иди свечку ставить или усердно плюй через левое плечо (хотя, кажется, уже поздно — сглазили): в белорусском игровом спорте наступила черная неделя, абсолютно все наши команды разом тотально проигрывают по всем фронтам!

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Источник: РИА "Новости"

Хотя дело тут, конечно, не в чертовщине, а, как говорилось на недавнем олимпийском собрании, в «неорганизованности и безответственности». В НОК не зря заострялся вопрос провального выступления наших команд. Хоть и существует у борцов ироничная пословица о том, что «футбол спорту не помеха», а как ни крути, именно игровые виды были и остаются самым популярным спортивным зрелищем в мире. Вокруг хоккея, футбола и баскетбола, волейбола и гандбола вертится планета: гонорары спортсменов исчисляются миллионами, а число поклонников — миллиардами. И многие страны ассоциируются у болельщиков именно с определенным спортивным направлением: Канада — это хоккей, Бразилия — футбол, Новая Зеландия — регби, США — баскетбол…

Футбол

Товарищеские матчи 2019
19.11.2019, 20:00

Черногория2Беларусь0

Нам пока хвастаться нечем, лучшие времена остались позади. Было время, белорусский футбол гремел, но того грохота уж и эхо пропало. Хоккеисты тоже на Олимпиаде в Солт‑Лейк‑Сити в 2002‑м доказывали, что не боги горшки обжигают, и, победив шведов, выходили в полуфинал. Гандболисты были вообще впереди планеты всей, Беларусь в ручном мяче — устойчивый бренд, а женская баскетбольная сборная (помните?) выигрывала медали чемпионата Европы, становилась 4‑й на мировом первенстве и 6‑й на Олимпиаде! А от нынешних результатов можно впасть в депрессию и тоску. Вот последние.

Хоккей, чемпионат КХЛ: «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Мн) — 3:2.

Футбол, товарищеский матч: Черногория — Беларусь — 2:0.

Мини‑футбол, Лига чемпионов: «Столица» — «Херсон» (Украина) — 1:2.

Баскетбол, Кубок ФИБА: «Днепр» (Украина) — «Цмокi» — 90:75.

Гандбол, Кубок ЕГФ: «Райн Левен» (Германия) — СКА — 29:17.

Хоккей, Лига чемпионов: «Мюнхен» (Германия) — «Юность» — 6:0.

Обиднее всего то, что хорошие традиции у нас есть во всех игровых видах, но, увы, они оказались утрачены. А возродить пока не получается.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 13, 19.11.2019, 19:30

Торпедо3Динамо Мн2

Хотя честно пытаемся. Ведь действительно, чем мы хуже балканских стран — передовиков Европы в игровых видах? Почему они могут, а мы нет? Некогда могучая игровая Югославия в результате геополитических потрясений оказалась раздроблена на 7 осколков, но каждый из них и сейчас вполне солидно смотрится почти во всех игровых дисциплинах. Даже совсем крохотная Республика Косово (населения меньше, чем в Минске) в отборочном цикле футбольного чемпионата Европы‑2020 в отличие от сборной Беларуси сражалась отчаянно и доблестно, едва не завоевав прямую путевку в финальную стадию. И скорее всего, ее таки завоюет, отобравшись через сито плей‑офф Лиги наций (где ее соперником в решающем поединке может стать наша команда). Пока мы безропотно уступаем сборной Черногории с населением порядка 600 тысяч жителей, практически все балканские команды уже побывали в финальных стадиях мирового и европейского первенства. А хорваты на недавнем мундиале в Москве и вовсе выдали нечто феерическое, лишь в финале уступив французам, — 2:4.

Балканцы близки нам по духу и менталитету, они тоже небогаты, но сохранили свои традиции и умудряются их приумножать, давая дивный результат. На последней Олимпиаде в Рио их сборные были представлены во всех игровых видах спорта и почти везде сражались за медали. У нас же не было ни одной! В водном поло в финале рубились Сербия и Хорватия, в женском волейболе сербки в финале сражались с Китаем, в мужском гандболе Хорватия и Словения играли в плей‑офф, в баскетболе сборная Сербии билась за золото с американской дрим‑тим, а девушки взяли бронзу.

Так и хочется сказать классическое: ребята, на их месте должны были быть мы! И ответить: побьемся — будем! Как говорилось на том же Олимпийском собрании, бой давать мы научились, а результата по‑прежнему нет. А ведь и затраты на игровые виды спорта гораздо больше, чем на другие, и о стране судят во многом именно по ним. Не в укор, например, нашим доблестным прыгунам на батуте, которые выигрывают почти все, почти везде и почти всегда, — о них в мире говорят один раз в четыре года, во время Олимпиад. А игровики всегда в эпицентре. И такая репутация…

Немецкий «Райн Левен», громя СКА, вряд ли вспоминал славные для нас 1980‑е, когда армейцы, куражась, не оставляли от германских клубов камня на камне, будь то знаменитый «Гроссвальштадт» или ТУСЕМ, — разбирали их на запчасти. Теперь разбирают нас. Обещали не посрамиться хоккеисты «Юности», но краснеть пришлось и за них: 0:6 — это явный перебор. Вновь отличились и «Цмокi», чье название уже стало мемом, — очередное поражение. На сей раз от «Днепра». По ходу второй четверти «драконы» били соперника и в хвост, и в гриву, нарастили свое преимущество до 15 очков (37:22), но в итоге не просто их растеряли, а еще и уступили с той же разницей. То есть вторую половину встречи умудрились проиг­рать с разницей в 30 (!) очков. Как и чем это можно объяснить?..

s_kanashyts@sb.by

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