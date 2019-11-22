Не можем или не хотим? В игровых видах спорта наши команды снова не блещут

Хотя честно пытаемся. Ведь действительно, чем мы хуже балканских стран — передовиков Европы в игровых видах? Почему они могут, а мы нет? Некогда могучая игровая Югославия в результате геополитических потрясений оказалась раздроблена на 7 осколков, но каждый из них и сейчас вполне солидно смотрится почти во всех игровых дисциплинах. Даже совсем крохотная Республика Косово (населения меньше, чем в Минске) в отборочном цикле футбольного чемпионата Европы‑2020 в отличие от сборной Беларуси сражалась отчаянно и доблестно, едва не завоевав прямую путевку в финальную стадию. И скорее всего, ее таки завоюет, отобравшись через сито плей‑офф Лиги наций (где ее соперником в решающем поединке может стать наша команда). Пока мы безропотно уступаем сборной Черногории с населением порядка 600 тысяч жителей, практически все балканские команды уже побывали в финальных стадиях мирового и европейского первенства. А хорваты на недавнем мундиале в Москве и вовсе выдали нечто феерическое, лишь в финале уступив французам, — 2:4.



Балканцы близки нам по духу и менталитету, они тоже небогаты, но сохранили свои традиции и умудряются их приумножать, давая дивный результат. На последней Олимпиаде в Рио их сборные были представлены во всех игровых видах спорта и почти везде сражались за медали. У нас же не было ни одной! В водном поло в финале рубились Сербия и Хорватия, в женском волейболе сербки в финале сражались с Китаем, в мужском гандболе Хорватия и Словения играли в плей‑офф, в баскетболе сборная Сербии билась за золото с американской дрим‑тим, а девушки взяли бронзу.



Так и хочется сказать классическое: ребята, на их месте должны были быть мы! И ответить: побьемся — будем! Как говорилось на том же Олимпийском собрании, бой давать мы научились, а результата по‑прежнему нет. А ведь и затраты на игровые виды спорта гораздо больше, чем на другие, и о стране судят во многом именно по ним. Не в укор, например, нашим доблестным прыгунам на батуте, которые выигрывают почти все, почти везде и почти всегда, — о них в мире говорят один раз в четыре года, во время Олимпиад. А игровики всегда в эпицентре. И такая репутация…



Немецкий «Райн Левен», громя СКА, вряд ли вспоминал славные для нас 1980‑е, когда армейцы, куражась, не оставляли от германских клубов камня на камне, будь то знаменитый «Гроссвальштадт» или ТУСЕМ, — разбирали их на запчасти. Теперь разбирают нас. Обещали не посрамиться хоккеисты «Юности», но краснеть пришлось и за них: 0:6 — это явный перебор. Вновь отличились и «Цмокi», чье название уже стало мемом, — очередное поражение. На сей раз от «Днепра». По ходу второй четверти «драконы» били соперника и в хвост, и в гриву, нарастили свое преимущество до 15 очков (37:22), но в итоге не просто их растеряли, а еще и уступили с той же разницей. То есть вторую половину встречи умудрились проиг­рать с разницей в 30 (!) очков. Как и чем это можно объяснить?..



s_kanashyts@sb.by