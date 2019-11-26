Колобков: Уже сейчас вижу в рекомендациях WADA определенные противоречия

Источник: РИА "Новости"

«Уже официально были получены рекомендации комиссии WADA по соответствию. Они основаны на проведенном анализе департамента расследования WADA. Который, в свою очередь, был основан на выводах привлеченных экспертов Лозаннского университета. Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали этот доклад. К сожалению, мнение наших экспертов не было услышано, и были озвучены эти рекомендации.

Уже сейчас в этих рекомендациях я вижу определенные противоречия. Но надо сказать, что решение исполкома WADA будет основано на докладе WADA. Говорить о том, что все санкции будут приняты советом, преждевременно. Кроме того, после принятия решения рекомендации будут направлены в Российскую антидопинговую организацию с предложением либо признать, либо не признать это решение. Считаю, что у РУСАДА достаточно юридических оснований, чтобы оказать защиту российскому спорту. Если РУСАДА будет оспаривать это решение, то плоскость рассмотрения перейдет в конституционный арбитражный суд, где заново будут рассмотрены все доказательства, будут заново заслушаны свидетели и эксперты. Уверен, что тогда наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы честно выполняли свои обязательства, предоставили всю необходимую информацию, ответили на все дополнительные вопросы. Более того, российская сторона предлагала совместные исследования этой базы. Безусловно, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы вся эта история закончилась, чтобы российские спортсмены могли наравне с другими участвовать в соревнованиях, чтобы закончились эти обвинения в манипуляциях. Так что мы готовы на дальнейшее сотрудничество во всех расследованиях и не заинтересованы ни в каких манипуляциях.