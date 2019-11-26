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26 ноября, источник: Sport24

Колобков: Уже сейчас вижу в рекомендациях WADA определенные противоречия

Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по санкциям в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и российского спорта. Ранее стало известно, что комитет рекомендовал исполкому отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома WADA 9 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

«Уже официально были получены рекомендации комиссии WADA по соответствию. Они основаны на проведенном анализе департамента расследования WADA. Который, в свою очередь, был основан на выводах привлеченных экспертов Лозаннского университета. Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали этот доклад. К сожалению, мнение наших экспертов не было услышано, и были озвучены эти рекомендации.

Уже сейчас в этих рекомендациях я вижу определенные противоречия. Но надо сказать, что решение исполкома WADA будет основано на докладе WADA. Говорить о том, что все санкции будут приняты советом, преждевременно. Кроме того, после принятия решения рекомендации будут направлены в Российскую антидопинговую организацию с предложением либо признать, либо не признать это решение. Считаю, что у РУСАДА достаточно юридических оснований, чтобы оказать защиту российскому спорту. Если РУСАДА будет оспаривать это решение, то плоскость рассмотрения перейдет в конституционный арбитражный суд, где заново будут рассмотрены все доказательства, будут заново заслушаны свидетели и эксперты. Уверен, что тогда наши эксперты найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы.

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Мы честно выполняли свои обязательства, предоставили всю необходимую информацию, ответили на все дополнительные вопросы. Более того, российская сторона предлагала совместные исследования этой базы. Безусловно, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы вся эта история закончилась, чтобы российские спортсмены могли наравне с другими участвовать в соревнованиях, чтобы закончились эти обвинения в манипуляциях. Так что мы готовы на дальнейшее сотрудничество во всех расследованиях и не заинтересованы ни в каких манипуляциях.

В 2015 году была разработана дорожная карта. Все требования, которые предъявляла WADA, выполнены. Одним из важнейших требований был уход Московской лаборатории из-под ведомства министерства спорта, мы это условие также выполнили. С начала 2018 года лаборатория не подчиняется Минспорту ни финансово, ни оперативно. Сотрудники не имеют доступ в лабораторию, обеспечена полная независимость. То же можно сказать и про РУСАДА, которое также не зависит от Минспорта и получает деньги непосредственно от министерства финансов", — приводятся слова Колобкова в пресс-релизе минспорта РФ.

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