Российские акробаты завоевали золото на ЧМ по прыжкам на батуте
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мужская сборная России выиграла золото в командных соревнованиях в дисциплине двойной
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мужская сборная России выиграла золото в командных соревнованиях в дисциплине двойной
Россияне Андрей Гладеньков, Михаил Заломин и Василий Макарский в финале набрали 114,800 балла. Второе место заняла сборная США (112,200), замкнули тройку призеров португальцы (109,300).
Чемпионат мира продлится до 1 декабря.