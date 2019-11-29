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13:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские акробаты завоевали золото на ЧМ по прыжкам на батуте

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мужская сборная России выиграла золото в командных соревнованиях в дисциплине двойной мини-трамп на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

Россияне Андрей Гладеньков, Михаил Заломин и Василий Макарский в финале набрали 114,800 балла. Второе место заняла сборная США (112,200), замкнули тройку призеров португальцы (109,300).

Чемпионат мира продлится до 1 декабря.

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