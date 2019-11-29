Колобков: Не всегда понимаю, что говорит и делает глава РУСАДА

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Вильярреал
21
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Лечче
01
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
30.11
Ним
Метц
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Реймс
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Лилль
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
30.11
Монпелье
Амьен
42
Футбол. Зарубежный
30.11
Ницца
Анже
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.11
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
04
Футбол. Зарубежный
30.11
Саутгемптон
Уотфорд
21
Футбол. Зарубежный
30.11
Бавария
Байер
12
Футбол. Зарубежный
30.11
Мальорка
Бетис
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
30.11
Дженоа
Торино
01
Футбол. Зарубежный
30.11
Страсбур
Лион
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Премьер-лига
30.11
Ахмат
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
21
Футбол. Зарубежный
30.11
Челси
Вест Хэм Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
30.11
Бернли
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
30.11
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
32
Футбол. Зарубежный
30.11
Реал Сосьедад
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
30.11
Хоффенхайм
Фортуна Д
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Герта
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
30.11
Кельн
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
30.11
Падерборн
РБ Лейпциг
23
Хоккей. КХЛ
30.11
Динамо Р
СКА
35
Футбол. Зарубежный
30.11
Брешиа
Аталанта
03
Футбол. Премьер-лига
30.11
Ростов
Урал
00
Футбол. Зарубежный
30.11
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
22
Футбол. Зарубежный
30.11
Алавес
Реал
12
Хоккей. КХЛ
30.11
Металлург Мг
Салават Юлаев
10
Футбол. Премьер-лига
30.11
Крылья Советов
Уфа
01
Все события
Фоторепортажи
25Евро-2020. Составы групп
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
29 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Колобков: Не всегда понимаю, что говорит и делает глава РУСАДА

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не всегда понимает, что делает и говорит генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации и запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только чистых российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах. Исполком WADA рассмотрит рекомендации CRC на специальном заседании 9 декабря.

«Честно говоря, не всегда понимаю, что говорит и делает Юрий Александрович. Все его заявления строятся только на информации, полученной из WADA. Много раз ему предлагал ознакомиться с данными российской экспертизы и узнать мнение российский экспертов, но, к сожалению, он до сегодняшнего момента такого желания не изъявил», — сказал Колобков в эфире программы Первого канала «Время покажет».

Во время загрузки произошла ошибка.

«В соответствии с уставом РУСАДА, вопросы, имеющие принципиальный и стратегический характер, относятся к компетенции совета учредителей. Во вторник совет принял решение, что после того, как будет получена информация из WADA, подготовкой ответа займется наблюдательный совет. Ганус с этим согласился», — добавил Колобков.

Читайте также
Исинбаева о словах гендиректора РУСАДА о санкциях к российскому спорту
Во время загрузки произошла ошибка.
22 ноября© Ньюстюб
 Американский хоккеист: в России нам каждую ночь приводили 10-15 женщин
Тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации горячих фото
У нас Финляндия, у других — хардкор. Аршавин наколдовал
Россия проиграла полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Логинов вытащил Россию на 4-е место в смешанной эстафете
Разбор соперников сборной России на Евро-2020
Панарина и Гусева затмил русский вратарь. У Георгиева — 33 сэйва
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Гол Рамоса принес мадридскому «Реалу» победу в матче Примеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь