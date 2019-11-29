Колобков: Не всегда понимаю, что говорит и делает глава РУСАДА

Комитет по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации и запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только чистых российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах. Исполком WADA рассмотрит рекомендации CRC на специальном заседании 9 декабря.
«Честно говоря, не всегда понимаю, что говорит и делает Юрий Александрович. Все его заявления строятся только на информации, полученной из WADA. Много раз ему предлагал ознакомиться с данными российской экспертизы и узнать мнение российский экспертов, но, к сожалению, он до сегодняшнего момента такого желания не изъявил», — сказал Колобков в эфире программы Первого канала «Время покажет».
«В соответствии с уставом РУСАДА, вопросы, имеющие принципиальный и стратегический характер, относятся к компетенции совета учредителей. Во вторник совет принял решение, что после того, как будет получена информация из WADA, подготовкой ответа займется наблюдательный совет. Ганус с этим согласился», — добавил Колобков.