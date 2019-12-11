Под подозрением ВАДА 41 штангист, два биатлониста и один борец
Всемирное антидопинговое агентство опубликовало полный отчет о манипуляциях в Московской лаборатории.
Всемирное антидопинговое агентство опубликовало полный отчет о манипуляциях в Московской лаборатории.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выложило в общий доступ полный отчет комитета по соответствию под руководством титулованного юриста Джонатана Тэйлора. Там на 89 страницах, в подробностях описывается, каким образом ВАДА удалось сделать вывод о том, что с электронной базой данных Московской лаборатории (LIMS) производились манипуляции. Авторы отчета уверяют, что делалось это с целью скрыть положительные результаты проб у 145 спортсменов. Напомним, что изначально ВАДА направило большой список вопросов по изменениям в базе и получило обширный ответ из России. Однако он не был принят во внимание, а итогом стали четырехлетние санкции против российского спорта.
Ответ России пока не обнародован, а из доклада ВАДА «СЭ» выбрал самые важные фрагменты.
В этот день в Москву прилетела группа экспертов ВАДА, с тем чтобы извлечь из лаборатории электронную базу данных LIMS. В этот момент в лаборатории произошли следующие события:
— системный администратор Евгений Мочалов поставил в LIMS дату — 12 ноября 2015 года, то есть за пять дней до отъезда Григория Родченкова в США. Он удалил ряд файлов, созданных после этой даты, а также информацию об этих изменениях, оставшуюся в журнале операций. В частности, Мочалов удалил более 450 копий базы, созданных в результате автоматического сохранения в 2016 году.
— российские власти в ответ на запрос ВАДА утверждают, что Мочалов скопировал эти данные на свой личный компьютер, с тем чтобы освободить место на диске в компьютере лаборатории. Однако экспертиза показала, что лабораторный диск на тот момент был свободен на 93 процента.
Системный администратор (непонятно, Мочалов или
Всего на основании LIMS были обвинены в нарушениях антидопинговых правил следующие российские спортсмены:
Также ВАДА уже начала перепроверку проб, основываясь на электронных данных. Из 94 проанализированных пробирок, 14 дали положительные результаты. Эти пробы принадлежат спортсменам из трех разных международных федераций.
В отчете подробно разбирается ответ России, который был направлен ВАДА после обвинений в манипуляциях. Этот ответ основан на трех тезисах: расследование комитета по соответствию было некорректным, сама база LIMS сделана плохо и управлялась
В частности, там объясняется, откуда вообще всплыло имя Евгения Мочалова. Дело в том, что изначально права администратора в системе имели всего семь человек. Без этих прав нельзя было видеть все существующие файлы и тем более вносить изменения. За «минусом» Родченкова, уехавших вместе с ним его помощников Мигачева и Соболевского, а также уволенного директора Марины Дикунец, остались: Мочалов, его супруга Елена и некий Григорий Дудко.
Или еще любопытное: в переписке есть сообщения, где идет речь о пробах российской штангистки Екатерины Катиной. Она попалась на
Есть и перечень сообщений, которые, по утверждению ВАДА, были сфабрикованы. Сделано это было для того, чтобы доказать: некий Евгений Кудрявцев ничего не знал о махинациях Родченкова и подельников, которые брали у спортсменов деньги за сокрытие положительных проб. Кудрявцев, напомним, был начальником отдела приема, хранения и сортировки проб в лабораториях в Москве и в Сочи. Вот одно из таких сообщений, написанное якобы Тимофеем Соболевским:
— Кудрявцев не отдает своих запасов, просит официальный запрос! Предлагаю рассказать Кудрявцеву о нашей схеме с пробами. Нужно сказать ему все прямо и четко, что мы создаем «грязные» пробы, а спортсмены и их тренеры приносят нам бонусы. Иначе он заподозрит
Как утверждает ВАДА, это сообщение сфабриковано. Изначально вместо него в базе было невинное «Тим, мы скоро все отправим».