Под подозрением ВАДА 41 штангист, два биатлониста и один борец

Источник: AFP 2019

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выложило в общий доступ полный отчет комитета по соответствию под руководством титулованного юриста Джонатана Тэйлора. Там на 89 страницах, в подробностях описывается, каким образом ВАДА удалось сделать вывод о том, что с электронной базой данных Московской лаборатории (LIMS) производились манипуляции. Авторы отчета уверяют, что делалось это с целью скрыть положительные результаты проб у 145 спортсменов. Напомним, что изначально ВАДА направило большой список вопросов по изменениям в базе и получило обширный ответ из России. Однако он не был принят во внимание, а итогом стали четырехлетние санкции против российского спорта.

Ответ России пока не обнародован, а из доклада ВАДА «СЭ» выбрал самые важные фрагменты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03eaf9ea7bff797dc72" data-vnd="c03eaf9ea7bff797dc72" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03eaf9ea7bff797dc72" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

17 декабря 2018 года

В этот день в Москву прилетела группа экспертов ВАДА, с тем чтобы извлечь из лаборатории электронную базу данных LIMS. В этот момент в лаборатории произошли следующие события:

— системный администратор Евгений Мочалов поставил в LIMS дату — 12 ноября 2015 года, то есть за пять дней до отъезда Григория Родченкова в США. Он удалил ряд файлов, созданных после этой даты, а также информацию об этих изменениях, оставшуюся в журнале операций. В частности, Мочалов удалил более 450 копий базы, созданных в результате автоматического сохранения в 2016 году.

— российские власти в ответ на запрос ВАДА утверждают, что Мочалов скопировал эти данные на свой личный компьютер, с тем чтобы освободить место на диске в компьютере лаборатории. Однако экспертиза показала, что лабораторный диск на тот момент был свободен на 93 процента.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

8 января 2019 года

Системный администратор (непонятно, Мочалов или кто-то другой. — Прим. «СЭ») удалил из LIMS 632 файла с данными, а также все их копии, которые создавались в результате автоматических сохранений. Чтобы сделать это, администратор изначально поставил в системе дату — 23 мая 2015 года. Затем, в попытке вернуться в правильную дату — 8 января, он ошибся с форматом и ввел 1 августа 2019 года (01/08/2019 вместо 08/01/2019). Система оставалась датирована таким образом (то есть в будущее!) до 3 часов утра следующего дня, когда дата была автоматически скорректирована.

Всего в промежуток с 1 по 9 января из системы LIMS были удалены 19 982 файла. 9 января, то есть накануне того дня, когда в лабораторию зашли эксперты ВАДА, были полностью удалены копии LIMS, созданные в 2008, 2009, 2010 и 2011 годах. ВАДА вычислило имена трех спортсменов, все данные по которым были удалены буквально в течение трех дней, вплоть до 9 января. Один из них и так уже находился под подозрением ВАДА.

Пострадавшие

Всего на основании LIMS были обвинены в нарушениях антидопинговых правил следующие российские спортсмены:

41 штангист (из них 12 уже получили официальные уведомления);.

2 биатлониста;.

1 борец;.

2 тхэквондиста;.

1 представитель гребли на байдарках и каноэ.

Также ВАДА уже начала перепроверку проб, основываясь на электронных данных. Из 94 проанализированных пробирок, 14 дали положительные результаты. Эти пробы принадлежат спортсменам из трех разных международных федераций.

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Позиция России

В отчете подробно разбирается ответ России, который был направлен ВАДА после обвинений в манипуляциях. Этот ответ основан на трех тезисах: расследование комитета по соответствию было некорректным, сама база LIMS сделана плохо и управлялась из-за рубежа Родченковым, а также ВАДА приняло обыкновенные ошибки и человеческий фактор за манипуляции. Каждый из этих тезисов подробно опровергается ВАДА. Не будем вдаваться в технические подробности, понятные только программистам. Но при желании, с ними несложно ознакомиться, только времени на это уйдет масса — там порядка 50 страниц текста.

В частности, там объясняется, откуда вообще всплыло имя Евгения Мочалова. Дело в том, что изначально права администратора в системе имели всего семь человек. Без этих прав нельзя было видеть все существующие файлы и тем более вносить изменения. За «минусом» Родченкова, уехавших вместе с ним его помощников Мигачева и Соболевского, а также уволенного директора Марины Дикунец, остались: Мочалов, его супруга Елена и некий Григорий Дудко.

То есть необязательно, что за компьютером сидел сам Мочалов. Но без его кода доступа поменять что-то в системе, тем более незаметно, было нереально.

Или еще любопытное: в переписке есть сообщения, где идет речь о пробах российской штангистки Екатерины Катиной. Она попалась на чем-то «тяжелом», но некий Сырцов должен занести за нее конверт Родченкову. Возможно, речь идет о бывшем президенте Федерации тяжелой атлетики Сергее Сырцове. Ушел со своей должности он всего три года назад.

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Есть и перечень сообщений, которые, по утверждению ВАДА, были сфабрикованы. Сделано это было для того, чтобы доказать: некий Евгений Кудрявцев ничего не знал о махинациях Родченкова и подельников, которые брали у спортсменов деньги за сокрытие положительных проб. Кудрявцев, напомним, был начальником отдела приема, хранения и сортировки проб в лабораториях в Москве и в Сочи. Вот одно из таких сообщений, написанное якобы Тимофеем Соболевским:

— Кудрявцев не отдает своих запасов, просит официальный запрос! Предлагаю рассказать Кудрявцеву о нашей схеме с пробами. Нужно сказать ему все прямо и четко, что мы создаем «грязные» пробы, а спортсмены и их тренеры приносят нам бонусы. Иначе он заподозрит что-то и ничего нам не отдаст. Нужно сделать все тонко. Либо скажи ему просто прекратить валять дурака и отдать нам все. Я предпочитаю второй вариант.