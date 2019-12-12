ЧМ по парашютному спорту пройдет в России, несмотря на санкции WADA

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

«Вчера вечером (11 декабря — ред.) Международной авиационной федерацией (FAI), а позже международной парашютной комиссией было принято решение: мероприятия, право проведения которых уже передано России, не попадают под санкции. Это следующие мероприятия FAI — юбилейное, 70-е заседание международной парашютной комиссии (январь 2020 года, город Москва) и наконец-то мондиаль (чемпионат мира по парашютному спорту, август 2020 года, Танай, Кузбасс). Одно можно сказать с полной уверенностью: в следующем году Россия, Кузбасс станет столицей парашютного спорта мира», — заявил Барабаш.