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18:31 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь в 2020 году примет более 100 международных спортивных мероприятий

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году примет более 100 международных спортивных мероприятий. Их перечень утвержден постановлением Совета Министров от 20 декабря № 883, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

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Так, с 1 по 9 января состоится XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет с 1 по 4 мая, международный минский велокарнавал «VIVA Ровар 2020» — 16 мая.

Туры золотой Европейской волейбольной лиги ЕКВ среди мужских и женских команд запланированы на май — июнь, теннисный матч «Кубок Федерации» (женщины) — на апрель. В сентябре-ноябре ожидается матч «Кубок Дэвиса» (мужчины). С 1 по 6 июля спортсменов и болельщиков соберет этап Кубка мира по художественной гимнастике «Челлендж».

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов пройдет с 17 по 24 августа, в ноябре и декабре состоятся международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy 2020 и Кубок мира по таэквондо.

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