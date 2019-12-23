Беларусь в 2020 году примет более 100 международных спортивных мероприятий

Так, с 1 по 9 января состоится XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента. Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет с 1 по 4 мая, международный минский велокарнавал «VIVA Ровар 2020» — 16 мая.

Туры золотой Европейской волейбольной лиги ЕКВ среди мужских и женских команд запланированы на май — июнь, теннисный матч «Кубок Федерации» (женщины) — на апрель. В сентябре-ноябре ожидается матч «Кубок Дэвиса» (мужчины). С 1 по 6 июля спортсменов и болельщиков соберет этап Кубка мира по художественной гимнастике «Челлендж».