Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Трактор
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
ХК Динамо
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Сочи
42
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
СКА
26
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Спартак
05
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Торпедо
20
Все события
Фоторепортажи
13Кого потерял спорт в 2019 году
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
18:03 (мск), источник: ТАСС

Голодец: Россияне завоевали более 600 медалей на международных турнирах в 2019 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали более 600 медалей на международных турнирах в 2019 году, в прошлом году наград было 327. Об этом сообщила в среду вице-премьер Ольга Голодец на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Этот год был особенно успешным для российского спорта в плане завоевания медалей. У нас в этом году 601 медаль на международных турнирах по сравнению с 327 в 2018 году. Особенно яркими стали выступления наших команд в фигурном катании, плавании, спортивной и художественной гимнастике, фехтовании и других видах спорта», — сказала Голодец.

По ее словам, в следующем году Россия будет принимать порядка 10 крупных международных соревнований, среди которых матчи чемпионата Европы по футболу, чемпионат мира по санному спорту, чемпионат Европы по тяжелой атлетике, Ironman в Санкт-Петербурге, Игры стран СНГ в Казани, Спортивные игры стран БРИКС в Челябинске, чемпионат мира по хоккею с мячом и др.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голодец добавила, что вовлечению россиян в занятия физкультурой и спортом способствует проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий. В этом году состоялось 364 массовых мероприятия, из которых самыми популярными стали «Лыжня России» (1,5 млн участников) и «День зимних видов спорта» (1 млн участников).

Читайте также
Путин: решение WADA не помешает развитию спорта
Во время загрузки произошла ошибка.
19 декабря© Ньюстюб
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Кононов высказался о фанатах «Спартака» впервые после отставки
Александр Емельяненко: Федор не помогал, когда я был в тюрьме
«Спартак» продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей
Сборная России откажется от проживания в олимпийской деревне
Алина Загитова рассказала о планах в парном фигурном катании
ЦСКА принимает «Динамо» в столичном дерби КХЛ (трансляция)
Анатолий Бышовец заявил о деградации российского футбола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь