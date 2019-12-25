Голодец: Россияне завоевали более 600 медалей на международных турнирах в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

«Этот год был особенно успешным для российского спорта в плане завоевания медалей. У нас в этом году 601 медаль на международных турнирах по сравнению с 327 в 2018 году. Особенно яркими стали выступления наших команд в фигурном катании, плавании, спортивной и художественной гимнастике, фехтовании и других видах спорта», — сказала Голодец.

По ее словам, в следующем году Россия будет принимать порядка 10 крупных международных соревнований, среди которых матчи чемпионата Европы по футболу, чемпионат мира по санному спорту, чемпионат Европы по тяжелой атлетике, Ironman в Санкт-Петербурге, Игры стран СНГ в Казани, Спортивные игры стран БРИКС в Челябинске, чемпионат мира по хоккею с мячом и др.

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