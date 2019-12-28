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28 декабря, источник: Vesti.kz

Спортсмены и клубы выразили соболезнования в связи с крушением самолета в Алматы

Спортсмены, профессиональные клубы и федерации выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим при падении самолета в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Трагедия произошла утром, 27 декабря. Сначала самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алматы в Нур-Султан, пропал с радаров. Позже выяснилось, что при взлете он потерял высоту и столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолета находилось 95 пассажиров. 12 человек погибли.

28 декабря объявлен днем общенационального траура.

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