Спортсмены и клубы выразили соболезнования в связи с крушением самолета в Алматы
Спортсмены, профессиональные клубы и федерации выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим при падении самолета в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсмены, профессиональные клубы и федерации выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим при падении самолета в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Трагедия произошла утром, 27 декабря. Сначала самолет авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алматы в
28 декабря объявлен днем общенационального траура.