Доиграемся? Олимпиада без России, титул Месси и другие противоречивые прогнозы на 2020-й
Россию выгонят из мирового спорта, но побеждать мы всё равно не перестанем!
Россию выгонят из мирового спорта, но побеждать мы всё равно не перестанем!
Новый год будет крайне насыщенным на спортивные события — одна только Олимпиада в Токио чего стоит. И пока наши спортсмены уже отставили оливье и возобновили подготовку к главным стартам года, нам остаётся загадывать желания и строить прогнозы — яркие и противоречивые.
Интересно ведь будет проверить себя ровно через год, не так ли?
Летние Игры — 2020 в Японии пройдут без участия России. Формально наша страна не будет представлена на Олимпиаде. К лету будут рассмотрены все апелляции, и российским спортсменам придётся добиваться индивидуального разрешения на участия в Играх в нейтральном статусе. Примерно так, как было на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Или даже хуже.
А вот к февралю апелляцию России рассмотреть точно не успеют. А это значит, что на чемпионате мира по биатлону наша команда выступит под своим флагом. И это прекрасный шанс для Александра Логинова стать чемпионом мира. Саша доказал, что в этом сезоне находится в хорошей форме. И если не будет «залёта» с лыжами, Логинов способен выиграть этот титул.
Роберт Шварцман. Запомните это имя. 20-летний парень выиграл титул в Формуле-3 и пошёл на повышение в Формулу-2 в команду к сыну Михаэля Шумахера Мику. Если Роберт сможет с первого сезона опередить напарника, шансы на попадание в Формулу-1 будут очень высоки. А понимающие в автоспорте люди знают, что Шварцман может очень многое.
Случай со сломанным коньком на чемпионате России станет последней каплей для Евгении Медведевой. Серебряный призёр Олимпиады не сумела отобраться на главные старты 2020 года, и в
Спустя шесть лет сборная России станет обладателем золотых медалей чемпионата мира по хоккею. Единственный вопрос, в каком статусе это сделает «Красная машина». Хотя в любом случае нашим хоккеистам уже не привыкать побеждать в нейтральном режиме. Именно так они выиграли Олимпиаду в Пхёнчхане.
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Уникальная ситуация. В самой канадской в мире игре канадцы не побеждают уже 27 лет. В НХЛ клубы из страны кленового листа не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года, когда это сделал «Монреаль Канадиенс». Пора прервать эту традицию, и есть ощущение, что это сделает «Торонто», избавившийся от Майка Бэбкока и обладающий лучшим составом в лиге.
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