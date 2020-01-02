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12:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Доиграемся? Олимпиада без России, титул Месси и другие противоречивые прогнозы на 2020-й

Россию выгонят из мирового спорта, но побеждать мы всё равно не перестанем!

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Источник: РИА "Новости"

Новый год будет крайне насыщенным на спортивные события — одна только Олимпиада в Токио чего стоит. И пока наши спортсмены уже отставили оливье и возобновили подготовку к главным стартам года, нам остаётся загадывать желания и строить прогнозы — яркие и противоречивые.
Интересно ведь будет проверить себя ровно через год, не так ли?

Россию не пустят в Токио

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Летние Игры — 2020 в Японии пройдут без участия России. Формально наша страна не будет представлена на Олимпиаде. К лету будут рассмотрены все апелляции, и российским спортсменам придётся добиваться индивидуального разрешения на участия в Играх в нейтральном статусе. Примерно так, как было на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Или даже хуже.

Логинов станет чемпионом мира

Источник: РИА

А вот к февралю апелляцию России рассмотреть точно не успеют. А это значит, что на чемпионате мира по биатлону наша команда выступит под своим флагом. И это прекрасный шанс для Александра Логинова стать чемпионом мира. Саша доказал, что в этом сезоне находится в хорошей форме. И если не будет «залёта» с лыжами, Логинов способен выиграть этот титул.

В России будет новый пилот Ф-1

Источник: instagram.com/robertshwartzman

Роберт Шварцман. Запомните это имя. 20-летний парень выиграл титул в Формуле-3 и пошёл на повышение в Формулу-2 в команду к сыну Михаэля Шумахера Мику. Если Роберт сможет с первого сезона опередить напарника, шансы на попадание в Формулу-1 будут очень высоки. А понимающие в автоспорте люди знают, что Шварцман может очень многое.

Медведева завершит карьеру

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Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

Случай со сломанным коньком на чемпионате России станет последней каплей для Евгении Медведевой. Серебряный призёр Олимпиады не сумела отобраться на главные старты 2020 года, и в какой-то момент к Евгении обязательно придёт окончательное понимание, что соревноваться в условиях такой конкуренции она уже не может.

Россия выиграет ЧМ по хоккею

Источник: РИА

Спустя шесть лет сборная России станет обладателем золотых медалей чемпионата мира по хоккею. Единственный вопрос, в каком статусе это сделает «Красная машина». Хотя в любом случае нашим хоккеистам уже не привыкать побеждать в нейтральном режиме. Именно так они выиграли Олимпиаду в Пхёнчхане.

Бельгия победит на Евро-2020

Источник: Reuters

И тут хотелось бы написать, что сборная России выиграет турнир. Но в футболе наши шансы чуть ниже. Зато всё в порядке с ними у сборной Бельгии, которая имеет по сути последнюю возможность выиграть что-то большое со звёздным поколением во главе с Эденом Азаром, Кевином Де Брёйне, Дрисом Мертенсом и другими.

Канадский клуб выиграет Кубок Стэнли впервые за 27 лет

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Уникальная ситуация. В самой канадской в мире игре канадцы не побеждают уже 27 лет. В НХЛ клубы из страны кленового листа не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года, когда это сделал «Монреаль Канадиенс». Пора прервать эту традицию, и есть ощущение, что это сделает «Торонто», избавившийся от Майка Бэбкока и обладающий лучшим составом в лиге.

Аргентина выиграет «Копа Америка»

Источник: Reuters

Лионель Месси заставит замолчать всех критиков, выиграв трофей с национальной сборной. Аргентинцы и на прошлой Кубке показали, что способны круто играть со всеми своими звёздами в составе. Месси и компания созрели для больших побед.

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