Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
СПАЛ
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Коламбус Блю Джэкетс
12
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Б
21
Хоккей. НХЛ
21.01
Миннесота Уайлд
Флорида Пантерз
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские актрисы, которых спорт изменил в лучшую сторону

Одним пришлось восстанавливать форму после «толстых» ролей, другие тренировались ради себя.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Спорт меняет людей. Он тренирует силу воли, улучшает физические показатели и, конечно же, сказывается на внешнем виде. Ярким примером положительных изменений являются российские актрисы. Некоторые из них поправлялись для роли в фильме, а потом усердно сбрасывали килограммы в спортивном зале, другие решились похудеть исключительно ради себя. Какой бы ни была причина, побудившая девушек заниматься, результат один: такие перемены всегда к лучшему. Об артистках, которых спорт явно преобразил, — в нашей подборке.

 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Как выглядит самая мускулистая девушка в мире?
Укрепили лидерство: как «Ливерпуль» разделался с МЮ
«Питтсбург» выиграл матч с 0:3. Помог «слепой» ассист Малкина
«Барса» от Сетьена: 82% владения, гол после роскошной комбинации
Тактаров: Если Тони Фергюсон выиграет, Хабиба сольют
Российская чемпионка открыла в США уникальную школу (фото)
Дубль Криштиану, недовольство Ибры. «Юве» отрывается от «Интера»
Киберпонедельник: товары для спорта с большими скидками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь