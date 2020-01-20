Российские актрисы, которых спорт изменил в лучшую сторону

Спорт меняет людей. Он тренирует силу воли, улучшает физические показатели и, конечно же, сказывается на внешнем виде. Ярким примером положительных изменений являются российские актрисы. Некоторые из них поправлялись для роли в фильме, а потом усердно сбрасывали килограммы в спортивном зале, другие решились похудеть исключительно ради себя. Какой бы ни была причина, побудившая девушек заниматься, результат один: такие перемены всегда к лучшему. Об артистках, которых спорт явно преобразил, — в нашей подборке.