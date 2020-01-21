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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ученые выяснили, какой вид спорта продлевает жизнь

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Плавание оказалось самым полезным для здоровья аэробным видом спорта, регулярные занятия которым способствуют увеличению продолжительности жизни, сообщает express.co.uk со ссылкой на статью, опубликованную в International Journal of Aquatic Education and Research.

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Источник: Спорт РИА Новости

По результатам исследования, включавшем более 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет, за которыми наблюдали в течение 32 лет, уровень риска смерти у пловцов был на 50% ниже, чем у бегунов и любителей ходьбы.

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Стивен Блэр, профессор Университета Южной Каролины, обнаружил, что плавание куда лучше, чем ходьба, повышает кардиоресприраторную выносливость, которая заключается в способности сердечно-сосудистой системы выдерживать физическую нагрузку. Он отметил, что этот вид спорта идеально подходит для всех обычных людей, в том числе и для тех, кто имеет хронические заболевания.

Профессор медицины Гарвардского университета Ай-Мин Ли назвал плавание «идеальной тренировкой», рекомендуемой всем, кто страдает артритом или желает улучшить психологическое состояние.

Ученые из Гарварда уже не первый год изучают влияние плавания на здоровье человека. В 2016-м они пришли к выводу, что регулярные занятия могут снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 41%. Также плавание подходит тем, кто восстанавливается после травм или операций.

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