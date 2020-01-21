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20:43 (мск), источник: ТАСС

Путин назначил Олега Матыцина министром спорта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ. Соответствующий указ президент подписал во вторник, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Источник: ИТАР-ТАСС

На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего ведомство с 2016 года.

С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта.

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