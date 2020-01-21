Путин назначил Олега Матыцина министром спорта
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ. Соответствующий указ президент подписал во вторник, сообщили в
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ. Соответствующий указ президент подписал во вторник, сообщили в
На этом посту он сменил Павла Колобкова, возглавлявшего ведомство с 2016 года.
С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта.