Третьяк верит, что Матыцин сможет справиться с проблемами российского спорта

Источник: ИТАР-ТАСС

Матыцин был назначен на пост министра спорта РФ во вторник. Он сменил Павла Колобкова.

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«Надо сказать большое спасибо Павлу Колобкову, который проделал большую работу. Матыцин — профессионал своего дела, его знают все в студенческом мире. Надеюсь и верю, что в такое сложно время он сделает все, чтобы справиться со всеми проблемами, в том числе и допинговыми, и мы все вернем назад, и Россия будет впереди», — сказал Третьяк.

На пост вице-премьера РФ был назначен президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко.

«Это прекрасный человек, который знает спорт, я его знаю очень давно, он — профессионал своего дела. Он — новая волна, который очень многое сделал во всех направлениях в КХЛ. Очень грамотный человек, хороший организатор, который имеет авторитет проведения Олимпиады в Сочи, поэтому думаю, что выбор достойный», — отметил Третьяк.