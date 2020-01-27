Фетисов пожаловался Медведеву, что ЛДПР «рулит» в Госдуме спортом

«Не отдавайте спорт больше никому. Это тема, которая очень важна. Сегодня все проблемы, которые есть у нас, они появились, когда партия, которой спорт не нужен, этим занималась, я имею в виду Государственную Думу, и, мне кажется, мы должны эту ответственность вернуть. ЛДПР сейчас рулит уже третий срок. Мы пытаемся найти какой-то конструктив во всем этом», — обратился Фетисов к Медведеву на заседании бюро высшего совета ЕР.
В свою очередь Медведев отметил, что с пониманием относится к тому, о чем говорит Фетисов.
«Понятно все, но вы же знаете, как обычно в Государственной Думе — это вопрос разменов и компромиссов. И большинство в комитете наше. Но отчасти, конечно, с точки зрения партийной, я ремарку понимаю по понятной причине», — заключил председатель ЕР.