Большунов вне конкуренции, хоккейная сборная в Стокгольме, регбисты продолжают Евро. За чем следить на выходных

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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Сборная России по хоккею в субботу и воскресенье продолжит выступление на третьем этапе Евротура — Шведских играх. В четверг команда Алексея Кудашова, штаб которой недавно усилил главный тренер «молодежки» Валерий Брагин, а состав — шестеро его подопечных с МЧМ-2020, в Хельсинки провела вынесенную встречу первого тура со сборной Финляндии. Стоит отметить, что уже не в первый раз россияне отправились на Евротур экспериментальным составом. Так, в игре с финнами в национальной команде дебютировали 10 хоккеистов, а капитаном стал 29-летний олимпийский чемпион Пхенчхана Богдан Киселевич.

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Несмотря на хорошие второй и третий периоды в ее исполнении, сборная в первые 20 минут не смогла приспособиться к очень активному темпу, предложенному соперником, и пропустила три шайбы. Остаток матча россияне провели уверенно, но распечатать ворота сборной Финляндии им не удалось. Теперь наша команда отправляется в Стокгольм, где в выходные проведет две встречи. В субботу соперником россиян станет Швеция, в воскресенье — Чехия.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Трансляции. Суббота, 8 февраля. Швеция — Россия. Матч ТВ — 18.10. Воскресенье, 9 февраля. Россия — Чехия. Матч ТВ — 14.10, Матч! Игра — 20.20.

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БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ

В пятницу московским этапом серии «Гран-при» стартовал олимпийский сезон в художественной гимнастике. В рамках соревнований спортсменки официально представят свои программы, подготовленные к Играм. Российская команда на правах хозяйки и за счет успехов сестер Дины и Арины Авериных на последнем чемпионате мира может выставить на индивидуальные соревнования в этих стартах сразу шесть участниц.

Поэтому в нынешний уик-энд во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой компанию лидерам сборной, многократным чемпионкам мира сестрам Авериным составят 24-летняя Екатерина Селезнева, которая, отправившись на чемпионат мира-2019 в Баку в качестве запасной, завоевала золотые медали в команде и в упражнении с обручем, победительница первого в истории первенства мира среди юниорок Лала Крамаренко, чемпионка юношеской Олимпиады-2018 Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова. Крамаренко едва исполнилось 15 лет, но по возрасту она уже может рассчитывать на попадание на Игры в Токио. И тренерам сборной перед Олимпиадой определиться с составом будет явно непросто.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8G0H2TodQM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8G0H2TodQM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8G0H2TodQM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Russian RG Fed&Team Official (@rgymrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-03T13:30:47+00:00">3 Фев 2020 в 5:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме этапа «Гран-при» в индивидуальном зачете и соревнованиях групп, в Москве пройдут международные соревнования юниорок и будет разыгран Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром — детям». Ожидаются участницы более чем из 30 стран.

Трансляции. Суббота, 8 февраля. Международный турнир. Юниорки. Матч! Страна — 8.55, 12.30, 16.10, Матч! Планета — 12.25, 16.10. Воскресенье, 9 февраля. Гран-при. Матч! Страна — 12.55, 17.30, Матч! Планета — 12.55, 17.30.

КТО ОСТАНОВИТ БОЛЬШУНОВА?

Насыщенный уик-энд предстоит и российским лыжникам. В шведском городе Фалун в выходные пройдет очередной этап Кубка мира, в программе которого спринты классическим стилем и масс-старты свободным стилем. В состав сборной России вошли 20 спортсменов — восемь девушек и 12 мужчин. Самые титулованные — призеры Олимпийских игр Александр Большунов, Денис Спицов, Анна Нечаевская и Наталья Непряева, а также двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8JYXB3Faz0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8JYXB3Faz0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8JYXB3Faz0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФЛГР (@russianskiteam)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-04T13:25:55+00:00">4 Фев 2020 в 5:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот норвежский лыжник, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо в Швецию не приедет из-за перелома пальца. Причем получил он его не на тренировке, а с друзьями в зале игровых автоматов. Таким образом, у лидирующего в текущем розыгрыше мирового Кубка Большунова появилась прекрасная возможность еще больше увеличить отрыв от главного конкурента. Сам Клебо говорил, что уже не испытывает иллюзий, и считает, что догнать россиянина нереально. Но примерно так же он высказывался по ходу «Тур де Ски», где итоговую победу Большунову пришлось выгрызать на последнем этапе.

Трансляции. Суббота, 8 февраля. Спринт классическим стилем, мужчины и женщины. Евроспорт — 16.00, Евроспорт 2 — 20.00. Воскресенье, 9 февраля. Масс-старт, мужчины. Евроспорт 2 — 11.30. Масс-старт, женщины. Евроспорт 2 — 19.00

«ДЬЯВОЛЫ» ПРОТИВ «МЕДВЕДЕЙ» НА ЕВРО

Сборная России по регби в субботу проведет второй матч текущего розыгрыша чемпионата Европы. В Брюсселе наша сборная встретится с бельгийцами. Новый сезон начался для подопечных Лина Джонса неудачно — «медведи» в первом матче сезона неделю назад проиграли испанцам. Причем на олимпийской арене «Фишт» в Сочи россияне открыли счет, но уступили во многом из-за собственных грубых ошибок. Бельгийцам, надо сказать, победить также не удалось — в соперниках у них были чемпионы Европы 2003 года из Португалии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8QnV5Hg1X-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8QnV5Hg1X-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8QnV5Hg1X-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация Регби России (@official_rur)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-07T08:51:31+00:00">7 Фев 2020 в 12:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В очном противостоянии сборных России и Бельгии у нашей команды подавляющее преимущество — россияне выиграли все семь игр, а в прошлом году и вовсе довели дело до разгрома, победив в том же Сочи со счетом 64:7. По сравнению со стартовой игрой против сборной Испании рулевой россиян Джонс внес значительные коррективы, произведя семь замен. Поможет ли это нашей команде добиться восьмой победы над бельгийцами — узнаем уже завтра, 8 февраля.

Трансляции. Суббота, 8 февраля. Бельгия — Россия. Матч! Игра — 16.55

Читайте также Сборная Румынии сравняла счет в квалификационном матче Кубка Федерации со сборной России

РУМЫНСКИЙ БАРЬЕР НА ДОРОГЕ В БУДАПЕШТ

Только-только подошел к концу Открытый чемпионат Австралии, а во втором по величине городе Румынии Клуж-Напоке женская сборная России по теннису в рамках Кубка федерации проводит матч против хозяек кортов. К слову, Румыния выставила далеко не оптимальный состав — в нем отсутствуют не только вторая ракетка мира Симона Халеп, но и вторая по рейтингу теннисистка страны Сорана Кирстя, а первым номером выступила Ана Богдан, ныне 90-я в мировой табели о рангах.

От нашей команды участие в турнире принимают первая ракетка страны Екатерина Александрова, а также Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Анна Калинская. Из первоначального состава выпала только четвертьфиналистка недавного Australian Open Анастасия Павлюченкова. Благодаря победе Александровой над 166-й ракеткой мира Еленой-Габриэлой Русе со счетом 6:1, 6:4, сборная Россия повела в матче. Но затем Богдан сумела обыграть Кудерметову, стоящую выше нее на 52 строки в рейтинге — 6:3, 6:7, 6:1, и счет сравнялся — 1:1.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8OakaaJ1dF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8OakaaJ1dF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8OakaaJ1dF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация Тенниса России (@rustennis)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-06T12:21:25+00:00">6 Фев 2020 в 4:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Оставшиеся игры состоятся в субботу, 8 февраля. Стоит отметить, что формат турнира с нынешнего сезона претерпел большие изменения. Если раньше обладатель Кубка федерации определялся по олимпийской системе, то с нынешнего года это будут делать в финальной части с участием 12 сборных, которая состоится с 14 по 19 апреля в Будапеште. Туда уже отобрались финалисты прошлогоднего турнира — сборные Франции и Австралии, а также получившая wild card чешская команда и хозяйка турнира сборная Венгрии. Еще восемь путевок будут разыграны в квалификационных матчах, к числу которых относится и встреча румынок с россиянками.

Трансляции. Суббота, 8 февраля. Румыния — Россия. Матч! Игра — 15.00