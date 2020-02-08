Большунов вне конкуренции, хоккейная сборная в Стокгольме, регбисты продолжают Евро. За чем следить на выходных
Предстоящий спортивный
Предстоящий спортивный
Сборная России по хоккею в субботу и воскресенье продолжит выступление на третьем этапе Евротура — Шведских играх. В четверг команда Алексея Кудашова, штаб которой недавно усилил главный тренер «молодежки» Валерий Брагин, а состав — шестеро его подопечных с МЧМ-2020, в Хельсинки провела вынесенную встречу первого тура со сборной Финляндии. Стоит отметить, что уже не в первый раз россияне отправились на Евротур экспериментальным составом. Так, в игре с финнами в национальной команде дебютировали 10 хоккеистов, а капитаном стал 29-летний олимпийский чемпион Пхенчхана Богдан Киселевич.
Несмотря на хорошие второй и третий периоды в ее исполнении, сборная в первые 20 минут не смогла приспособиться к очень активному темпу, предложенному соперником, и пропустила три шайбы. Остаток матча россияне провели уверенно, но распечатать ворота сборной Финляндии им не удалось. Теперь наша команда отправляется в Стокгольм, где в выходные проведет две встречи. В субботу соперником россиян станет Швеция, в воскресенье — Чехия.
Трансляции. Суббота, 8 февраля. Швеция — Россия. Матч ТВ — 18.10. Воскресенье, 9 февраля. Россия — Чехия. Матч ТВ — 14.10, Матч! Игра — 20.20.
В пятницу московским этапом серии «Гран-при» стартовал олимпийский сезон в художественной гимнастике. В рамках соревнований спортсменки официально представят свои программы, подготовленные к Играм. Российская команда на правах хозяйки и за счет успехов сестер Дины и Арины Авериных на последнем чемпионате мира может выставить на индивидуальные соревнования в этих стартах сразу шесть участниц.
Поэтому в нынешний
Кроме этапа «Гран-при» в индивидуальном зачете и соревнованиях групп, в Москве пройдут международные соревнования юниорок и будет разыгран Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром — детям». Ожидаются участницы более чем из 30 стран.
Трансляции. Суббота, 8 февраля. Международный турнир. Юниорки. Матч! Страна — 8.55, 12.30, 16.10, Матч! Планета — 12.25, 16.10. Воскресенье, 9 февраля.
Насыщенный
А вот норвежский лыжник, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо в Швецию не приедет
Трансляции. Суббота, 8 февраля. Спринт классическим стилем, мужчины и женщины. Евроспорт — 16.00, Евроспорт 2 — 20.00. Воскресенье, 9 февраля.
Сборная России по регби в субботу проведет второй матч текущего розыгрыша чемпионата Европы. В Брюсселе наша сборная встретится с бельгийцами. Новый сезон начался для подопечных Лина Джонса неудачно — «медведи» в первом матче сезона неделю назад проиграли испанцам. Причем на олимпийской арене «Фишт» в Сочи россияне открыли счет, но уступили во многом
В очном противостоянии сборных России и Бельгии у нашей команды подавляющее преимущество — россияне выиграли все семь игр, а в прошлом году и вовсе довели дело до разгрома, победив в том же Сочи со счетом 64:7. По сравнению со стартовой игрой против сборной Испании рулевой россиян Джонс внес значительные коррективы, произведя семь замен. Поможет ли это нашей команде добиться восьмой победы над бельгийцами — узнаем уже завтра, 8 февраля.
Трансляции. Суббота, 8 февраля. Бельгия — Россия. Матч! Игра — 16.55
От нашей команды участие в турнире принимают первая ракетка страны Екатерина Александрова, а также Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Анна Калинская. Из первоначального состава выпала только четвертьфиналистка недавного Australian Open Анастасия Павлюченкова. Благодаря победе Александровой над 166-й ракеткой мира
Оставшиеся игры состоятся в субботу, 8 февраля. Стоит отметить, что формат турнира с нынешнего сезона претерпел большие изменения. Если раньше обладатель Кубка федерации определялся по олимпийской системе, то с нынешнего года это будут делать в финальной части с участием 12 сборных, которая состоится с 14 по 19 апреля в Будапеште. Туда уже отобрались финалисты прошлогоднего турнира — сборные Франции и Австралии, а также получившая wild card чешская команда и хозяйка турнира сборная Венгрии. Еще восемь путевок будут разыграны в квалификационных матчах, к числу которых относится и встреча румынок с россиянками.
Трансляции. Суббота, 8 февраля. Румыния — Россия. Матч! Игра — 15.00
Автор: Петр Григоренко