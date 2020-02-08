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11:36 (мск), источник: TeamRussia.pro

Большунов вне конкуренции, хоккейная сборная в Стокгольме, регбисты продолжают Евро. За чем следить на выходных

Предстоящий спортивный уик-энд обещает не оставить равнодушными не только любителей зимних видов спорта, но и летних. Помимо Кубка мира по лыжам, где Александр Большунов стремится к Большому хрустальному глобусу, откроется сезон в художественной гимнастике, пройдут очередной тур чемпионата Европы по регби и матчи Кубка федерации по теннису. Team Russia рассказывает, что еще интересного ждет любителей спорта на выходных.

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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Сборная России по хоккею в субботу и воскресенье продолжит выступление на третьем этапе Евротура — Шведских играх. В четверг команда Алексея Кудашова, штаб которой недавно усилил главный тренер «молодежки» Валерий Брагин, а состав — шестеро его подопечных с МЧМ-2020, в Хельсинки провела вынесенную встречу первого тура со сборной Финляндии. Стоит отметить, что уже не в первый раз россияне отправились на Евротур экспериментальным составом. Так, в игре с финнами в национальной команде дебютировали 10 хоккеистов, а капитаном стал 29-летний олимпийский чемпион Пхенчхана Богдан Киселевич.

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Несмотря на хорошие второй и третий периоды в ее исполнении, сборная в первые 20 минут не смогла приспособиться к очень активному темпу, предложенному соперником, и пропустила три шайбы. Остаток матча россияне провели уверенно, но распечатать ворота сборной Финляндии им не удалось. Теперь наша команда отправляется в Стокгольм, где в выходные проведет две встречи. В субботу соперником россиян станет Швеция, в воскресенье — Чехия.

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Трансляции. Суббота, 8 февраля. Швеция — Россия. Матч ТВ — 18.10. Воскресенье, 9 февраля. Россия — Чехия. Матч ТВ — 14.10, Матч! Игра — 20.20.

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«Художницы» открывают сезон

БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ

В пятницу московским этапом серии «Гран-при» стартовал олимпийский сезон в художественной гимнастике. В рамках соревнований спортсменки официально представят свои программы, подготовленные к Играм. Российская команда на правах хозяйки и за счет успехов сестер Дины и Арины Авериных на последнем чемпионате мира может выставить на индивидуальные соревнования в этих стартах сразу шесть участниц.

Поэтому в нынешний уик-энд во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой компанию лидерам сборной, многократным чемпионкам мира сестрам Авериным составят 24-летняя Екатерина Селезнева, которая, отправившись на чемпионат мира-2019 в Баку в качестве запасной, завоевала золотые медали в команде и в упражнении с обручем, победительница первого в истории первенства мира среди юниорок Лала Крамаренко, чемпионка юношеской Олимпиады-2018 Дарья Трубникова и Анастасия Гузенкова. Крамаренко едва исполнилось 15 лет, но по возрасту она уже может рассчитывать на попадание на Игры в Токио. И тренерам сборной перед Олимпиадой определиться с составом будет явно непросто.

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Кроме этапа «Гран-при» в индивидуальном зачете и соревнованиях групп, в Москве пройдут международные соревнования юниорок и будет разыгран Кубок чемпионок «Газпром» имени Алины Кабаевой в рамках программы «Газпром — детям». Ожидаются участницы более чем из 30 стран.

Трансляции. Суббота, 8 февраля. Международный турнир. Юниорки. Матч! Страна — 8.55, 12.30, 16.10, Матч! Планета — 12.25, 16.10. Воскресенье, 9 февраля. Гран-при. Матч! Страна — 12.55, 17.30, Матч! Планета — 12.55, 17.30.

КТО ОСТАНОВИТ БОЛЬШУНОВА?

Насыщенный уик-энд предстоит и российским лыжникам. В шведском городе Фалун в выходные пройдет очередной этап Кубка мира, в программе которого спринты классическим стилем и масс-старты свободным стилем. В состав сборной России вошли 20 спортсменов — восемь девушек и 12 мужчин. Самые титулованные — призеры Олимпийских игр Александр Большунов, Денис Спицов, Анна Нечаевская и Наталья Непряева, а также двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

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А вот норвежский лыжник, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо в Швецию не приедет из-за перелома пальца. Причем получил он его не на тренировке, а с друзьями в зале игровых автоматов. Таким образом, у лидирующего в текущем розыгрыше мирового Кубка Большунова появилась прекрасная возможность еще больше увеличить отрыв от главного конкурента. Сам Клебо говорил, что уже не испытывает иллюзий, и считает, что догнать россиянина нереально. Но примерно так же он высказывался по ходу «Тур де Ски», где итоговую победу Большунову пришлось выгрызать на последнем этапе.

Трансляции. Суббота, 8 февраля. Спринт классическим стилем, мужчины и женщины. Евроспорт — 16.00, Евроспорт 2 — 20.00. Воскресенье, 9 февраля. Масс-старт, мужчины. Евроспорт 2 — 11.30. Масс-старт, женщины. Евроспорт 2 — 19.00

«ДЬЯВОЛЫ» ПРОТИВ «МЕДВЕДЕЙ» НА ЕВРО

Сборная России по регби в субботу проведет второй матч текущего розыгрыша чемпионата Европы. В Брюсселе наша сборная встретится с бельгийцами. Новый сезон начался для подопечных Лина Джонса неудачно — «медведи» в первом матче сезона неделю назад проиграли испанцам. Причем на олимпийской арене «Фишт» в Сочи россияне открыли счет, но уступили во многом из-за собственных грубых ошибок. Бельгийцам, надо сказать, победить также не удалось — в соперниках у них были чемпионы Европы 2003 года из Португалии.

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В очном противостоянии сборных России и Бельгии у нашей команды подавляющее преимущество — россияне выиграли все семь игр, а в прошлом году и вовсе довели дело до разгрома, победив в том же Сочи со счетом 64:7. По сравнению со стартовой игрой против сборной Испании рулевой россиян Джонс внес значительные коррективы, произведя семь замен. Поможет ли это нашей команде добиться восьмой победы над бельгийцами — узнаем уже завтра, 8 февраля.

Трансляции. Суббота, 8 февраля. Бельгия — Россия. Матч! Игра — 16.55

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Сборная Румынии сравняла счет в квалификационном матче Кубка Федерации со сборной России

РУМЫНСКИЙ БАРЬЕР НА ДОРОГЕ В БУДАПЕШТ

Только-только подошел к концу Открытый чемпионат Австралии, а во втором по величине городе Румынии Клуж-Напоке женская сборная России по теннису в рамках Кубка федерации проводит матч против хозяек кортов. К слову, Румыния выставила далеко не оптимальный состав — в нем отсутствуют не только вторая ракетка мира Симона Халеп, но и вторая по рейтингу теннисистка страны Сорана Кирстя, а первым номером выступила Ана Богдан, ныне 90-я в мировой табели о рангах.

От нашей команды участие в турнире принимают первая ракетка страны Екатерина Александрова, а также Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Анна Калинская. Из первоначального состава выпала только четвертьфиналистка недавного Australian Open Анастасия Павлюченкова. Благодаря победе Александровой над 166-й ракеткой мира Еленой-Габриэлой Русе со счетом 6:1, 6:4, сборная Россия повела в матче. Но затем Богдан сумела обыграть Кудерметову, стоящую выше нее на 52 строки в рейтинге — 6:3, 6:7, 6:1, и счет сравнялся — 1:1.

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Оставшиеся игры состоятся в субботу, 8 февраля. Стоит отметить, что формат турнира с нынешнего сезона претерпел большие изменения. Если раньше обладатель Кубка федерации определялся по олимпийской системе, то с нынешнего года это будут делать в финальной части с участием 12 сборных, которая состоится с 14 по 19 апреля в Будапеште. Туда уже отобрались финалисты прошлогоднего турнира — сборные Франции и Австралии, а также получившая wild card чешская команда и хозяйка турнира сборная Венгрии. Еще восемь путевок будут разыграны в квалификационных матчах, к числу которых относится и встреча румынок с россиянками.

Трансляции. Суббота, 8 февраля. Румыния — Россия. Матч! Игра — 15.00

Автор: Петр Григоренко

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