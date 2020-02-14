8 успешных пар белорусского спорта. Они заряжены побеждать
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Впрочем, легко угадать, кто
14 февраля — самый романтичный праздник в году, когда множество счастливых пар снова признаются в любви и вручают душевные подарки. Белорусские спортсмены, конечно, в стороне не остаются. И подходят к делу нестандартно: например, вратарь года в Беларуси Александр Гутор
А вот в поиске избранника спортсмены часто идут простым путем. Кто лучше поймет жизнь спортсмена с постоянными сборами и тренировками, чем коллега? Вот и получаются союзы, где у обоих хватает достижений высшего уровня. Мериться ими в семье ни к чему. Гораздо интереснее завести для наград общую полку — хотя одной некоторым явно не хватит. В День всех влюбленных вместе с букмекерской компанией Parimatch составляем топ самых успешных пар белорусского спорта.
8. Олеся Бабушкина и Алексей Гаврилович.
Она: бронзовый призер ОИ-2008 в художественной гимнастике.
Он: футболист с бронзой ЧБ, тремя Кубками и Суперкубком Беларуси.
В возрасте, когда в футболе только начинают раскрываться, гимнастки нередко заканчивают карьеры. Поэтому пока молодой Гаврилович играл в дубле минского «Динамо», Бабушкина в составе команды по групповым упражнениям уже взяла медаль Пекина. Футболист еще попадет на свою Олимпиаду в 2012-м, а весной 2010-го пути молодых людей пересекутся на минской дискотеке. Девушке тогда запомнились добрые глаза будущего мужа, а началось все с его приглашения на медленный танец — и длится до сих пор. За это время Алексей выиграл несколько белорусских титулов, а Олеся открыла собственную школу гимнастики в родном Гомеле. Пара воспитывает двух сыновей, Артема и Никиту. Артем, кстати, подрастает настоящим вундеркиндом — его феноменальная память впечатлила в шоу на российском ТВ даже Максима Галкина.
7. Валерия Курильская и Андрей Стась.
Она: бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике.
Он: чемпион Беларуси и России, обладатель Кубка Шпенглера, лучший хоккеист Беларуси-2016.
«Всегда думала, что мужем у меня будет спортсмен. В школе были одни спортсмены, потом в университете. Это было неизбежно», — говорила в одном из интервью Валерия. Неудивительно, что история Курильской и Стася началась в университете физкультуры, так что помимо романтики молодые влюбленные помогали друг другу готовиться к экзаменам. После спортивной карьеры гимнастка пробовала себя моделью, в 2010-м участвовала в «Мисс Беларусь». Призов девушке не досталось, зато сразу после конкурса Андрей сделал Валерии предложение, которое для нее было дороже любых наград. Впереди было рождение двойни — сыновей Алексея и Артема. Возможно, нас ждет продолжение известной династии — парни уже стоят на коньках и умеют обращаться с клюшкой.
6. Анна Гришкевич и Владислав Давыскиба.
Она: финалистка Кубка Европейской конфедерации волейбола, большая надежда страны.
Он: двукратный серебряный призер чемпионата Беларуси и обладатель Кубка Беларуси по волейболу, один из лидеров сборной.
Да, так тоже бывает — друг другу приглянулись ребята, которые в 17 лет уже были на лидерских позициях в национальных волейбольных сборных Беларуси. Познакомились Влад и Анна на общих сборах команд. Девушка сразу понравилась парню, но та его заметила не сразу — думала только о волейболе и предстоявшем чемпионате Европы. Благо вместе сборные тренировались еще не раз, а Давыскиба оказался парнем настойчивым. Через год после начала отношений случилась настоящая драма — почти целиком пропустившая сезон по труднообъяснимым причинам Гришкевич объявила о переходе из «Минчанки» в сильнейший дивизион Италии, но потеряла контракт
5. Анастасия Веремеенко и Дмитрий Полещук.
Она: шесть раз лучшая баскетболистка Беларуси, одна из лидеров легендарного состава сборной, взявшего бронзу Евро-2007.
Он: многократный чемпион Беларуси по баскетболу, игрок сборной страны с 2005-го года.
У этой баскетбольной пары изначально имелось много общего. Знакомы были еще их родители. Сам Полещук дружил с Владимиром Веремеенко, братом будущей супруги. Анастасия и Дмитрий с юных лет рядом и учились, и тренировались. Однако в отношения это все переросло только в 2013-м — Полещук получил травму, вернулся
4. Зинаида Лунина и Александр Мартынович.
Она: бронзовый призер ОИ-2008 в художественной гимнастике.
Он: капитан сборной Беларуси по футболу.
Это снова история о том, как встретились игрок минского «Динамо» и «групповичка» Пекина. Где именно познакомились гимнастка и футболист, они публике не рассказывали. Зато Зинаида признавалась, что вскоре после знакомства Александр заявил: «Однажды ты поймешь, что любишь только меня». На первый взгляд бравада оказалась пророчеством, но Мартынович и сам не сбавлял оборотов. «Ухаживал долго и упорно, настойчиво окружал меня своим вниманием. Однажды подарил золотую цепочку с фигуркой гимнастки с мячом. Знал, что мяч — мой любимый вид. Тогда я подумала: “Какой он
Зинаида тоже не забросила спорт — наоборот, держит себя в форме настолько здорово, что занимает призовые места на местных турнирах по бодибилдингу.
3. Александра Герасименя и Евгений Цуркин.
Она: медалистка двух Олимпиад, чемпионка мира и Европы, одна из лучших в истории белорусского плавания.
Он: чемпион Европы и обладатель многих национальных рекордов в плавании.
Недавно завершившая карьеру пловчиха
2. Мелитина Станюта и Виталий Гурков.
Она: многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике.
Он: столько раз выигрывал мировые чемпионаты по тайскому боксу и кикбоксингу, что все сбились со счета.
Гимнастка и боец знакомы много лет, а об их отношениях заговорили в 2016-м. Впрочем, Станюта на вопросы о личной жизни отвечала настолько сбивчиво, будто и сама не понимала, что происходит. Тренеру Ирине Лепарской сказала, что они с Гурковым пока дружат, журналисты услышали: «Ну, да… Нас часто видели вместе. Летом. Да,
1. Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьордален.
Она: первая женщина — Герой Беларуси, 4х олимпийская чемпионка, одна из лучших биатлонисток в истории.
Он: 20-кратный чемпион мира по биатлону, самый успешный спортсмен в истории зимних Олимпиад.
Эта пара выиграла просто нереальное количество олимпийских наград: у Бьорндалена их 13, и это рекорд среди мужчин в зимних видах спорта, у Домрачевой — 6. Познакомились легенды биатлона, как принято считать, именно на Играх — в Ванкувере в 2010-м. О возможных отношениях спортсменов стали подозревать с 2012-го, но те опровергали слухи. В 2014-м нечто особенное между Уле и Дарьей становилось все более очевидным: на ОИ в Сочи Бьорндален ни с того ни с сего подсел к белорусской делегации на церемонии закрытия, а Мартен Фуркад сделал прозрачный намек. После белоруску и норвежца еще не раз замечали вместе, но официально все было объявлено только в апреле 2016-го. Да как: Бьорндален заявил, что Домрачева ждет ребенка! Дальше вы точно знаете: Дарья родила дочь Ксению, вернулась в биатлон, подарила нам финальный этап триумфальной эстафеты ОИ-2018, а потом завершила карьеру. Сейчас пара, помимо воспитания ребенка, бок о бок работает в сборной Китая: Бьорндален — главный тренер всей команды, Домрачева отвечает за подготовку женской ее части.
Александр Гурин