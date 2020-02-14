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14 февраля, источник: Tribuna.com Беларусь

8 успешных пар белорусского спорта. Они заряжены побеждать

У самых-самых 19 олимпийских медалей на двоих!

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Источник: РИА "Новости"

Впрочем, легко угадать, кто самые-самые.

14 февраля — самый романтичный праздник в году, когда множество счастливых пар снова признаются в любви и вручают душевные подарки. Белорусские спортсмены, конечно, в стороне не остаются. И подходят к делу нестандартно: например, вратарь года в Беларуси Александр Гутор как-то устроил для супруги целый квест.

А вот в поиске избранника спортсмены часто идут простым путем. Кто лучше поймет жизнь спортсмена с постоянными сборами и тренировками, чем коллега? Вот и получаются союзы, где у обоих хватает достижений высшего уровня. Мериться ими в семье ни к чему. Гораздо интереснее завести для наград общую полку — хотя одной некоторым явно не хватит. В День всех влюбленных вместе с букмекерской компанией Parimatch составляем топ самых успешных пар белорусского спорта.

8. Олеся Бабушкина и Алексей Гаврилович.

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Она: бронзовый призер ОИ-2008 в художественной гимнастике.

Он: футболист с бронзой ЧБ, тремя Кубками и Суперкубком Беларуси.

В возрасте, когда в футболе только начинают раскрываться, гимнастки нередко заканчивают карьеры. Поэтому пока молодой Гаврилович играл в дубле минского «Динамо», Бабушкина в составе команды по групповым упражнениям уже взяла медаль Пекина. Футболист еще попадет на свою Олимпиаду в 2012-м, а весной 2010-го пути молодых людей пересекутся на минской дискотеке. Девушке тогда запомнились добрые глаза будущего мужа, а началось все с его приглашения на медленный танец — и длится до сих пор. За это время Алексей выиграл несколько белорусских титулов, а Олеся открыла собственную школу гимнастики в родном Гомеле. Пара воспитывает двух сыновей, Артема и Никиту. Артем, кстати, подрастает настоящим вундеркиндом — его феноменальная память впечатлила в шоу на российском ТВ даже Максима Галкина.

7. Валерия Курильская и Андрей Стась.

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Она: бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике.

Он: чемпион Беларуси и России, обладатель Кубка Шпенглера, лучший хоккеист Беларуси-2016.

«Всегда думала, что мужем у меня будет спортсмен. В школе были одни спортсмены, потом в университете. Это было неизбежно», — говорила в одном из интервью Валерия. Неудивительно, что история Курильской и Стася началась в университете физкультуры, так что помимо романтики молодые влюбленные помогали друг другу готовиться к экзаменам. После спортивной карьеры гимнастка пробовала себя моделью, в 2010-м участвовала в «Мисс Беларусь». Призов девушке не досталось, зато сразу после конкурса Андрей сделал Валерии предложение, которое для нее было дороже любых наград. Впереди было рождение двойни — сыновей Алексея и Артема. Возможно, нас ждет продолжение известной династии — парни уже стоят на коньках и умеют обращаться с клюшкой.

6. Анна Гришкевич и Владислав Давыскиба.

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Она: финалистка Кубка Европейской конфедерации волейбола, большая надежда страны.

Он: двукратный серебряный призер чемпионата Беларуси и обладатель Кубка Беларуси по волейболу, один из лидеров сборной.

Да, так тоже бывает — друг другу приглянулись ребята, которые в 17 лет уже были на лидерских позициях в национальных волейбольных сборных Беларуси. Познакомились Влад и Анна на общих сборах команд. Девушка сразу понравилась парню, но та его заметила не сразу — думала только о волейболе и предстоявшем чемпионате Европы. Благо вместе сборные тренировались еще не раз, а Давыскиба оказался парнем настойчивым. Через год после начала отношений случилась настоящая драма — почти целиком пропустившая сезон по труднообъяснимым причинам Гришкевич объявила о переходе из «Минчанки» в сильнейший дивизион Италии, но потеряла контракт из-за беременности! Огорчаться этому никто не стал, вскоре пара сыграла свадьбу. Анна вот-вот станет мамой, поэтому игрок минского «Строителя» пока ездит на сборы один — жена ласково называет его своим «развлекательным центром» и скучает.

5. Анастасия Веремеенко и Дмитрий Полещук.

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Она: шесть раз лучшая баскетболистка Беларуси, одна из лидеров легендарного состава сборной, взявшего бронзу Евро-2007.

Он: многократный чемпион Беларуси по баскетболу, игрок сборной страны с 2005-го года.

У этой баскетбольной пары изначально имелось много общего. Знакомы были еще их родители. Сам Полещук дружил с Владимиром Веремеенко, братом будущей супруги. Анастасия и Дмитрий с юных лет рядом и учились, и тренировались. Однако в отношения это все переросло только в 2013-м — Полещук получил травму, вернулся из-за границы в Минск и начал часто сопровождать знакомую в прогулках с ее собакой. Пара быстро поняла: врозь они больше не могут. Даже расстояния не были преградой для влюбленных. «Мы стали скучать друг без друга. Каждую свободную минуту мы старались быть вместе. Настя прилетала ко мне во Львов, я прилетал к ней в Стамбул», — вспоминал Полещук. Вскоре случилась свадьба, а затем и рождение дочери Александры. В этой семье даже трофеи берут синхронно: например, в прошлом году 15 мая Веремеенко завоевала титул чемпиона Турции за «Фенербахче», а 18 мая Полещук стал чемпионом Беларуси с «Цмоками». Мог взять и медаль Европейских игр в формате 3×3, но помешала случившаяся прямо перед турниром травма.

4. Зинаида Лунина и Александр Мартынович.

Она: бронзовый призер ОИ-2008 в художественной гимнастике.

Он: капитан сборной Беларуси по футболу.

Это снова история о том, как встретились игрок минского «Динамо» и «групповичка» Пекина. Где именно познакомились гимнастка и футболист, они публике не рассказывали. Зато Зинаида признавалась, что вскоре после знакомства Александр заявил: «Однажды ты поймешь, что любишь только меня». На первый взгляд бравада оказалась пророчеством, но Мартынович и сам не сбавлял оборотов. «Ухаживал долго и упорно, настойчиво окружал меня своим вниманием. Однажды подарил золотую цепочку с фигуркой гимнастки с мячом. Знал, что мяч — мой любимый вид. Тогда я подумала: “Какой он все-таки классный”», — вспоминала Лунина.

В свой последний сезон перед отъездом из «Динамо» Мартынович сделал избраннице предложение, и в Краснодар они отправились вместе. С тех пор защитник стал легендой одноименного кубанского клуба, а супруга подарила ему дочерей Анастасию и Ксению.

Зинаида тоже не забросила спорт — наоборот, держит себя в форме настолько здорово, что занимает призовые места на местных турнирах по бодибилдингу.

3. Александра Герасименя и Евгений Цуркин.

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Она: медалистка двух Олимпиад, чемпионка мира и Европы, одна из лучших в истории белорусского плавания.

Он: чемпион Европы и обладатель многих национальных рекордов в плавании.

Недавно завершившая карьеру пловчиха когда-то думала, что ни в коем случае не выйдет замуж за спортсмена. Теперь она считает, что «сверху виднее, как нам лучше». С мужем она познакомилась, что логично, в бассейне, когда Евгений только попал в национальную команду. Симпатия возникала постепенно, а отношения стали устойчивыми далеко не сразу. Но чувства были сильнее житейских штормов, и в 2016-м перед Олимпиадой Цуркин сделал Герасимене предложение — по мнению Александры, жених понял, что жить без нее сложно. Чуть больше года назад у пары родилась дочь Софья. Цуркин продолжает карьеру, поэтому дома бывает нечасто, но в такие моменты уделяет все внимание ребенку — жена может отдохнуть. Несмотря на заботы о дочери, Герасименя продолжает находить время для участия в разнообразных социальных проектах. А параллельно развивает свой бизнес — школу плавания, где и тренирует, в том числе детей с особенностями развития.

2. Мелитина Станюта и Виталий Гурков.

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Она: многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике.

Он: столько раз выигрывал мировые чемпионаты по тайскому боксу и кикбоксингу, что все сбились со счета.

Гимнастка и боец знакомы много лет, а об их отношениях заговорили в 2016-м. Впрочем, Станюта на вопросы о личной жизни отвечала настолько сбивчиво, будто и сама не понимала, что происходит. Тренеру Ирине Лепарской сказала, что они с Гурковым пока дружат, журналисты услышали: «Ну, да… Нас часто видели вместе. Летом. Да, что-то было… хорошее. Продолжится ли оно… Я не знаю… Не знаю, что сейчас вам об этом сказать…» Все сомнения рассеялись как раз на День влюбленных — в 2018-м пара выложила совместное романтическое фото в честь праздника. Бывало, слухи пытались разлучить влюбленных, но всякий раз домыслы оказывались неправдой. Есть у пары совместная творческая работа — в 2017-м оба снялись в клипе на композицию «Рокi» группы BRUTTO, в которой выступает Виталий. Теперь они с Мелитиной оба работают ведущими, правда, на разных телеканалах. А Гурков успевает продолжать заниматься музыкой, тренировать в собственном зале и готовиться к новым соревнованиям — хотя прямо сейчас в его спортивной карьере пауза из-за травмы.

1. Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьордален.

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Она: первая женщина — Герой Беларуси, 4х олимпийская чемпионка, одна из лучших биатлонисток в истории.

Он: 20-кратный чемпион мира по биатлону, самый успешный спортсмен в истории зимних Олимпиад.

Эта пара выиграла просто нереальное количество олимпийских наград: у Бьорндалена их 13, и это рекорд среди мужчин в зимних видах спорта, у Домрачевой — 6. Познакомились легенды биатлона, как принято считать, именно на Играх — в Ванкувере в 2010-м. О возможных отношениях спортсменов стали подозревать с 2012-го, но те опровергали слухи. В 2014-м нечто особенное между Уле и Дарьей становилось все более очевидным: на ОИ в Сочи Бьорндален ни с того ни с сего подсел к белорусской делегации на церемонии закрытия, а Мартен Фуркад сделал прозрачный намек. После белоруску и норвежца еще не раз замечали вместе, но официально все было объявлено только в апреле 2016-го. Да как: Бьорндален заявил, что Домрачева ждет ребенка! Дальше вы точно знаете: Дарья родила дочь Ксению, вернулась в биатлон, подарила нам финальный этап триумфальной эстафеты ОИ-2018, а потом завершила карьеру. Сейчас пара, помимо воспитания ребенка, бок о бок работает в сборной Китая: Бьорндален — главный тренер всей команды, Домрачева отвечает за подготовку женской ее части.

Александр Гурин

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