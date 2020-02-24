День защитника Сотниковой, Солдатова в октагоне, некаблук Малкин с Кастеровой
Чем делятся звезды спорта в соцсетях.
Чем делятся звезды спорта в соцсетях.
Александра Солдатова поделилась фотографией из октагона.
Поздравление с Днем защитника Отечества от Аделины Сотниковой.
Дарья Клишина показала как готовится к выходным.
Анастасия Павлюченкова отдыхает на пляже.
Семейство Бекхэм на горнолыжном склоне.
Римские каникулы Максима Беляева с супругой.
Шутник Новак Джокович.
Евгений Малкин и Анна Кастерова обменялись поздравлениями с годовщиной.