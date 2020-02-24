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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

День защитника Сотниковой, Солдатова в октагоне, некаблук Малкин с Кастеровой

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"

Александра Солдатова поделилась фотографией из октагона.

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Поздравление с Днем защитника Отечества от Аделины Сотниковой.

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Дарья Клишина показала как готовится к выходным.

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Анастасия Павлюченкова отдыхает на пляже.

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Семейство Бекхэм на горнолыжном склоне.

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Римские каникулы Максима Беляева с супругой.

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Шутник Новак Джокович.

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Евгений Малкин и Анна Кастерова обменялись поздравлениями с годовщиной.

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Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
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