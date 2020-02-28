Александр Бут-Гусаим назначен гендиректором минского стадиона «Динамо»

Национальный олимпийский стадион «Динамо» — главная спортивная арена Беларуси. Во время Игр 1980 года на стадионе состоялись семь матчей олимпийского футбольного турнира, в том числе один четвертьфинал. Открытие спортивной арены после реконструкции прошло 21 июня 2018 года. В торжественной церемонии принимали участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) Себастьян Коэ. Арене присвоена четвертая категория УЕФА и первый класс от IAAF. С 21 по 30 июня 2019 года на стадионе «Динамо» проходили II Европейские игры, а 9—10 сентября этого же года состоялся легкоатлетический матч Европа — США.