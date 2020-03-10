В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля

Источник: Спорт-Экспресс

В ближайший месяц в Москве должны пройти матчи чемпионата России по футболу:

15 марта ЦСКА — «Уфа».

21 марта «Локомотив» — «Оренбург».

22 марта ЦСКА — «Зенит».

5 апреля (точная дата не определена) «Спартак» — «Уфа».

5 апреля (точная дата не определена) «Динамо» — ЦСКА.

В ближайший месяц в Москве должны пройти матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги:

12 марта и, вероятно, 14 марта «Спартак» — «Динамо».

Далее — игры с участием ЦСКА и «Спартака» или «Динамо» в полуфиналах Западной конференции.

Справка В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции». Подробнее

Также в Москве должны пройти другие внутрироссийские и международные матчи в футболе, хоккее, баскетболе, волейболе и других видах спорта (но далеко не всегда в них участвуют более 5 тысяч человек).

В сегодняшнем указе Сергей Собянин внес дополнение в указ от 5 марта «О введении режима повышенной готовности» со следующей формулировкой: «Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участником более 5000 человек».

В заявлении на сайте мэра Москвы в пояснении к указу говорится:

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек.