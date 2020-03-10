В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля

В ближайший месяц в Москве должны пройти матчи чемпионата России по футболу:
В ближайший месяц в Москве должны пройти матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги:
Далее — игры с участием ЦСКА и «Спартака» или «Динамо» в полуфиналах Западной конференции.
Также в Москве должны пройти другие внутрироссийские и международные матчи в футболе, хоккее, баскетболе, волейболе и других видах спорта (но далеко не всегда в них участвуют более 5 тысяч человек).
В сегодняшнем указе Сергей Собянин внес дополнение в указ от 5 марта «О введении режима повышенной готовности» со следующей формулировкой: «Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участником более 5000 человек».
В заявлении на сайте мэра Москвы в пояснении к указу говорится:
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек.
«К сожалению, придется отменить фестиваль “Крымская весна”, включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта. Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более 5 000 участников и болельщиков. Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля».