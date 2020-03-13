Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

Источник: Вести.Ru

На 34-летнюю спортсменку, по данным «Интерфакса», на Свободном проспекте упала рекламная конструкция. На юго-востоке города при падении дерева пострадала 36-летняя москвичка, а на северо-востоке — 58-летний мужчина, на которого рухнул забор. Все пострадавшие находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что порыв ветра повалил дерево на двигавший по 1-й Мясниковской улице кроссовер. Его 45-летний владелец скончался до приезда скорой помощи, машина на скорости протаранила два припаркованных автомобиля и врезалась в дерево.

Ураганный ветер повалил в столице уже около 150 деревьев, повреждены более 20 автомобилей.

«Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра — до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны», — написал мэр Сергей Собянин в Twitter.