Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Премьер-лига
13.03
Ахмат
Динамо
23
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
13 марта, источник: Вести.Ru

Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

От ураганного ветра в Москве погиб один человек, еще трое пострадали, в том числе чемпионка России и Европы по ножевому бою Вероника Муха.

Наверх
Источник: Вести.Ru

На 34-летнюю спортсменку, по данным «Интерфакса», на Свободном проспекте упала рекламная конструкция. На юго-востоке города при падении дерева пострадала 36-летняя москвичка, а на северо-востоке — 58-летний мужчина, на которого рухнул забор. Все пострадавшие находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что порыв ветра повалил дерево на двигавший по 1-й Мясниковской улице кроссовер. Его 45-летний владелец скончался до приезда скорой помощи, машина на скорости протаранила два припаркованных автомобиля и врезалась в дерево.

Ураганный ветер повалил в столице уже около 150 деревьев, повреждены более 20 автомобилей.

«Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра — до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны», — написал мэр Сергей Собянин в Twitter.

Вероника Муха является победителем третьего и четвертого Кубков Европы по спортивному ножевому бою (2014−15 годы) и чемпионкой России по этому виду спорта (2015).

Читайте также
В Калининградской области из-за разгула стихии погибла школьница
Во время загрузки произошла ошибка.
13 марта© Ньюстюб
 Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем
Это не йогурт: врачи назвали причину смерти двухлетней девочки
Российский футбол стал первым. Но не тем способом
Последняя битва с Бе: Фуркад завершил карьеру
Когда мы увидим Овечкина? И сколько денег потеряют клубы НХЛ?
«Емельяненко сказал, что боев не будет». Bellator отменил турнир
Девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола
«Спартак» играет с «Оренбургом» в матче РПЛ (онлайн-трансляция)
Головину повысили зарплату. Россиянин заслужил новый контракт
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь