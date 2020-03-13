Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве
От ураганного ветра в Москве погиб один человек, еще трое пострадали, в том числе чемпионка России и Европы по ножевому бою Вероника Муха.
От ураганного ветра в Москве погиб один человек, еще трое пострадали, в том числе чемпионка России и Европы по ножевому бою Вероника Муха.
На 34-летнюю спортсменку, по данным «Интерфакса», на Свободном проспекте упала рекламная конструкция. На
Ранее сообщалось о том, что порыв ветра повалил дерево на двигавший по 1-й Мясниковской улице кроссовер. Его 45-летний владелец скончался до приезда скорой помощи, машина на скорости протаранила два припаркованных автомобиля и врезалась в дерево.
Ураганный ветер повалил в столице уже около 150 деревьев, повреждены более 20 автомобилей.
«Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра — до 25 м/с. Это очень серьезно. Будьте максимально осторожны», — написал мэр Сергей Собянин в Twitter.
Вероника Муха является победителем третьего и четвертого Кубков Европы по спортивному ножевому бою (2014−15 годы) и чемпионкой России по этому виду спорта (2015).