Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России

Источник: Спорт РИА Новости

Решение приняли из-за распространения коронавируса в России. По последним данным, в стране зафиксировали 93 случая заражения.

«Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе.

Фоторепортаж Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе

Также министерство запретило тренерам, спортсменам и специалистам из регионов, в которых объявлен карантин, посещать мероприятия, включенные в Единый календарный план.

Всемирная организация здравоохранения на минувшей неделе объявила вспышку Covid-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, в мире заражено почти 170 тысяч человек, свыше 6,5 тысячи больных скончались.