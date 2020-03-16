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17:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министерство спорта до особого разрешения отменило все международные спортивные мероприятия, говорится в документе, поступившем в распоряжении РИА Новости.

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Источник: Спорт РИА Новости

Решение приняли из-за распространения коронавируса в России. По последним данным, в стране зафиксировали 93 случая заражения.

«Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением решения», — говорится в документе.

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Также министерство запретило тренерам, спортсменам и специалистам из регионов, в которых объявлен карантин, посещать мероприятия, включенные в Единый календарный план.

Всемирная организация здравоохранения на минувшей неделе объявила вспышку Covid-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, в мире заражено почти 170 тысяч человек, свыше 6,5 тысячи больных скончались.

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