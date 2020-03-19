Вакцина от вируса: жаркая фитнес-звезда быстро приведет тебя в чувство
Знакомьтесь, одна из самых сексуальных
Знакомьтесь, одна из самых сексуальных
Никки родилась и выросла в Техасе. Девушке 28 лет. Она долго и упорно шла к формированию своего идеального тела, а также упругих форм.
Будучи старшеклассницей, Никки злоупотребляла алкоголем и вредной пищей. Девушка признавалась, что в то время ее больше интересовали вечеринки. После такого образа жизни и отсутствия
Тогда то девушка и решила, что пора посвятить себя занятиям спортом. Когда девушка заметила эффект от тренировок на своей фигуре, то решила начать заниматься этим на профессиональной основе. Проводя многочисленные часы в тренарежном зале, наша сегодняшняя героиня постепенно стала превращаться из серой мышки в роскошную
В настоящий момент Никки можно смело назвать гуру своего дела. К тому же, она является звездой социальных сетей: на ее Instagram подписано почти 2 миллиона человек, а количество постов перевалило за отметку в две тысячи.
Она ведет свой канал на YouTube, который также насчитывает 762 тысячи подписчиков. В своих видеороликах Никки, как правило, рассказывает о секретах тренировочного процесса, дает советы всем желающим привести себя в форму, показывает некоторые рецепты блюд из рациона правильного питания и просто делится историями из своей жизни.
Красавица старается придерживаться строгой диеты, но не прочь иногда и поэкспериментировать на кухне. Она также управляет
Несколько лет назад Никки принимала участие в соревнованиях