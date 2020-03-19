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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вакцина от вируса: жаркая фитнес-звезда быстро приведет тебя в чувство

Знакомьтесь, одна из самых сексуальных фитнес-моделей Америки Никки Блэккеттер. После просмотра Instagram обаятельной блондинки ты точно захочешь пойти в спортзал.

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Никки родилась и выросла в Техасе. Девушке 28 лет. Она долго и упорно шла к формированию своего идеального тела, а также упругих форм.

Будучи старшеклассницей, Никки злоупотребляла алкоголем и вредной пищей. Девушка признавалась, что в то время ее больше интересовали вечеринки. После такого образа жизни и отсутствия каких-либо глобальных целей она начала чувствовать ухудшение своего здоровья и метаболизма, стала осознавать, что ее тело меняется не в лучшую сторону. Но однажды к ней пришло осознание того, что ей надоел такой образ жизни.

Тогда то девушка и решила, что пора посвятить себя занятиям спортом. Когда девушка заметила эффект от тренировок на своей фигуре, то решила начать заниматься этим на профессиональной основе. Проводя многочисленные часы в тренарежном зале, наша сегодняшняя героиня постепенно стала превращаться из серой мышки в роскошную фитнес-леди.

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В настоящий момент Никки можно смело назвать гуру своего дела. К тому же, она является звездой социальных сетей: на ее Instagram подписано почти 2 миллиона человек, а количество постов перевалило за отметку в две тысячи.

Она ведет свой канал на YouTube, который также насчитывает 762 тысячи подписчиков. В своих видеороликах Никки, как правило, рассказывает о секретах тренировочного процесса, дает советы всем желающим привести себя в форму, показывает некоторые рецепты блюд из рациона правильного питания и просто делится историями из своей жизни.

Красавица старается придерживаться строгой диеты, но не прочь иногда и поэкспериментировать на кухне. Она также управляет фитнес-сайтом и является амбассадором фитнес-одежды компании под названием GymShark.

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Несколько лет назад Никки принимала участие в соревнованиях фитнес-бикини, что только добавило ей популярности. Она часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и является примером правильного отношения к делу для многих молодых девушек, только стремящихся встать на путь самореализации и преображения.

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