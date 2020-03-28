Тюрьма и штраф: что грозит спортсменам за нарушение карантина

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Нарушение карантина Сейбот Уайлда

Молодой бразильский теннисист Тиаго Сейбот Уайлд, несколько дней назад ставший первым представителем своего вида спорта с диагностированным коронавирусом, влип в еще более неприятную историю.

20-летний спортсмен, дела которого до недавнего времени шли в гору, уже узнав о диагнозе и сообщив о нем миру, вышел на улицу, нарушив условия карантина, в результате чего полиция родного для него штата Парана начала расследование.

Если вина Сейбот Уайлда будет доказана, это может привести к серьезному наказанию. Во-первых, он, конечно же, получит крупный штраф, но этим дело может не ограничиться.

Тиаго Сейбот Уайлд. | Источник: AP

По бразильским законам, нарушение карантина в режиме чрезвычайной ситуации является уголовным преступлением и карается тюремным заключением сроком от месяца до года. Учитывая обстоятельства с имеющимся диагнозом, теннисист может получить по верхней планке.

Впрочем, сам Сейбот Уайлд категорически отрицает свою вину, назвав в выпущенном им заявлении обвинения в нарушении карантина ложными. По его словам, дом спортсмен покидал только в разрешенных обстоятельствах и со всеми необходимыми мерами предосторожности.

Сейбот Уайлд в нынешнем сезоне прямо перед приостановкой всех соревнований АТР-тура поднялся на рекордное в своей карьере 113-е место в рейтинге, что стало возможным благодаря первому завоеванному им титулу на турнирах АТР — в столице Чили Сантьяго.

Теперь, если полиции удастся доказать его вину, бразилец, возможно, пропустит куда больше своих коллег, рассчитывающих вернуться к соревновательной деятельности уже летом или хотя бы осенью текущего года.

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Побег Систо

Не уступает по яркости тому, что случилось с Сейбот Уайлдом, история датского одноклубника Федора Смолова по испанской «Сельте» Пионе Систо.

У 25-летнего вингера не было положительного теста на COVID-19, но от этого ему до сих пор не было легче.

Все дело во введенном по всей Испании обязательном домашнем карантине.

Вот только у двух игроков «Сельты» — как раз Смолова и Систо — никого нет в Виго, и потому они оказались заперты в четырех стенах своих не самых плохих домов без родных и близких, имея возможность общаться с внешним миром только через соцсети, мессенджеры и телефон.

И если Смолов, хоть и скучает, добросовестно выполняет все инструкции и предписания, дисциплинированно никуда не выходя, тренируясь в одиночестве в квартире и выходя в эфир в своем Instagram, то Пионе не выдержал.

Главным игровым качеством Систо является его креативность. Он проявил ее и в обычной жизни. Несмотря на запрет покидать не только дом, но, естественно, и страну, датчанин прыгнул 28 марта в свою машину и рванул в Копенгаген!

Конечно, никому об этом он заранее не говорил, а представителей клуба поставил в известность, когда уже был в дороге.

Теперь игроку однозначно грозят санкции от клуба. Пока непонятно, какими они будут. А также не совсем ясно, сможет ли игрок покинуть Пиренеи, учитывая введенный в стране режим.

За развитием событий в этой истории будет следить как минимум интересно. Впрочем, ждать подобного от Смолова вряд ли стоит.

Джон Джонс. | Источник: AP

Перестрелка Джонса

Только накануне в смешанных единоборствах прогремела на весь мир история с задержанием чемпиона UFC в полутяжелом весе легендарного Джон Джонса.

Непобедимый боец был задержан в родном Альбукерке полицией за рулем. При этом спортсмен находился в состоянии опьянения. А явились полицейские на вызов из-за перестрелки.

Собственно, в автомобиле Джона было обнаружено огнестрельное оружие, а также характерная дырка в обшивке машины сбоку размером точно с пулю соответствующего калибра.

Боец был отпущен под залог, но дело на него заведено, тем более это уже далеко не первый подобный эпизод с его участием. Он четыре года назад уже задерживался пьяным за рулем, причем тогда опьянение было наркотическим.

Тогда, кстати, Джонса отстранили ненадолго от боев в UFC и лишили чемпионского титула. Сейчас уже вовсю раздаются голоса с аналогичными требованиями. Главе промоушена Дана Уайту будет сложно отстоять своего любимца, если обвинение будет доказано.