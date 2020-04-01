Эвакуация требуется 77 находящимся за рубежом российским спортсменам

«В общей сложности на сегодняшний день 119 человек из сборных России и команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации, из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам, по каждому случаю составлен план эвакуации, — говорится в сообщении. — Из Турции планируется возвращение 11 человек, входящих в сборную Красноярского края по триатлону и 25 человек из пермского женского футбольного клуба “Звезда-2005”, 32 представителя сборной Свердловской области по легкой атлетике будут эвакуированы из Киргизии и два человека — из Узбекистана, также будет предоставлена помощь представителю сборной Воронежской области по велоспорту, находящемуся в Объединенных Арабских Эмиратах, представителю сборной Тульской области по велоспорту, который находится на Кипре, а также представителям сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находятся в Индонезии».