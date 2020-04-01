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20:50 (мск), источник: ТАСС

Эвакуация требуется 77 находящимся за рубежом российским спортсменам

ТАСС, 1 апреля. Эвакуация на территорию РФ из-за пандемии коронавируса требуется 77 российским спортсменам, находящимся в настоящий момент за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за угрозы распространения инфекции.

«В общей сложности на сегодняшний день 119 человек из сборных России и команд из 16 субъектов страны находятся за пределами Российской Федерации, из них эвакуация в Россию требуется 77 спортсменам, по каждому случаю составлен план эвакуации, — говорится в сообщении. — Из Турции планируется возвращение 11 человек, входящих в сборную Красноярского края по триатлону и 25 человек из пермского женского футбольного клуба “Звезда-2005”, 32 представителя сборной Свердловской области по легкой атлетике будут эвакуированы из Киргизии и два человека — из Узбекистана, также будет предоставлена помощь представителю сборной Воронежской области по велоспорту, находящемуся в Объединенных Арабских Эмиратах, представителю сборной Тульской области по велоспорту, который находится на Кипре, а также представителям сборных Калужской и Ивановской областей по конькобежному спорту, которые находятся в Индонезии».

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«В минувшие выходные из Киргизской Республики в Москву уже вернулись 25 представителей сборной России по легкой атлетике, — отмечается в заявлении ведомства. — А также 57 спортсменов и членов команд из Новосибирской, Омской и Тюменской областей, которые находились на территории Киргизской Республики на спортивных сборах. Минспорт России находится в постоянном контакте с субъектами Российской Федерации, руководителями делегаций, спортивных федераций, а также с оперативным штабом по предполагаемым датам эвакуации».

Также Министерство спорта объявило о начале работы колл-центра при оперативном штабе ведомства по противодействию коронавирусу. «На горячую линию по номеру телефона 8−495−995−05−38 можно обращаться круглосуточно», — отмечается в сообщении.

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