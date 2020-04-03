Директор центра: В РНПЦ спорта минимизирована возможность заражения атлетов

«Разграничили потоки спортсменов, которые приходят к нам по времени. Например, футболистов принимают с 9.00 до 10.00, гандболистов — с 10.00 до 11.00, — рассказала директор РНПЦ. — Мы максимально ограничили возможность заражения атлетов в наших стенах. В том числе организовали отдельный прием для температурящих или с признаками катаральных явлений. Здоровье спортсменов для нас крайне важно». Она добавила, что кабинет, где принимают таких пациентов, оснащен средствами индивидуальной защиты для медицинских работников и обслуживающего персонала. Есть все необходимое для оказания неотложной помощи.