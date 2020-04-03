Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.04
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ
20
Футбол. Зарубежный
3.04
Белшина
Городея
01
Футбол. Зарубежный
15:30
Шахтер С
Неман
Футбол. Зарубежный
17:30
БАТЭ
Рух
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо Брс
Славия М
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
3 апреля, источник: БЕЛТА

Директор центра: В РНПЦ спорта минимизирована возможность заражения атлетов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском научно-практическом центре спорта минимизирована возможность заражения атлетов, заявила журналистам директор центра Ирина Малеваная, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 097 909 +83 236
Скончалось59 131 +6 158
Выздоровело225 942 +15 607
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:02 MSK, 04.04

«Разграничили потоки спортсменов, которые приходят к нам по времени. Например, футболистов принимают с 9.00 до 10.00, гандболистов — с 10.00 до 11.00, — рассказала директор РНПЦ. — Мы максимально ограничили возможность заражения атлетов в наших стенах. В том числе организовали отдельный прием для температурящих или с признаками катаральных явлений. Здоровье спортсменов для нас крайне важно». Она добавила, что кабинет, где принимают таких пациентов, оснащен средствами индивидуальной защиты для медицинских работников и обслуживающего персонала. Есть все необходимое для оказания неотложной помощи.

Ирина Малеваная отметила что обычно в сутки в это время центр принимает более 1 тыс. спортсменов. Сейчас же на приеме остались атлеты с острой патологией и те, кто начал лечение раньше. Всего это до нескольких сотен человек в сутки.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Александр Рыбак показал, как проводит время на карантине - видео
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 3 апреля
Отец Хабиба оценил состояние сына в 100 миллионов долларов
Экс-игрок «Ростова» поведал о драке Карпина с охраной аэропорта
Артем Дзюба назвал подлой идею аннулировать результаты РПЛ
«Одностороннее избиение»: 15 лет реваншу Федора Емельяненко
Смолов: В России будет не самая благоприятная ситуация с вирусом
Роман Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь