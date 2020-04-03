Белорусским спортсменам сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским спортсменам сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус, сообщила журналистам директор Республиканского
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским спортсменам сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус, сообщила журналистам директор Республиканского
«Всего мы приняли в ограничительные зоны около 700 спортсменов, которым сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус. Спасибо специалистам системы здравоохранения — работаем с ними в самом тесном контакте. Спортсмены и тренеры, которые прибыли
Ирина Малеваная отметила, что на спортивных базах атлеты находятся под пристальным наблюдением врачей спортивной медицины. Ежедневно в обязательном порядке проводятся термометрия, осмотр спортсменов на наличие катаральных явлений, санитарная обработка помещений, спортивного инвентаря и оборудования с использованием дезинфицирующих средств.
Определены четыре базы, где предусмотрен
Ирина Малеваная добавила, что ограничительные меры внесли определенные неудобства в привычный режим спортсменов, но атлеты понимают, что изоляция — мера вынужденная.
В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.
ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.