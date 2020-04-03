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3 апреля, источник: БЕЛТА

Белорусским спортсменам сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским спортсменам сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус, сообщила журналистам директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Всего мы приняли в ограничительные зоны около 700 спортсменов, которым сделано около 1,4 тыс. тестов на коронавирус. Спасибо специалистам системы здравоохранения — работаем с ними в самом тесном контакте. Спортсмены и тренеры, которые прибыли из-за границы, находятся на территории спорткомплексов под постоянным медицинским контролем. В течение минимум двух недель проводятся режимно-ограничительные мероприятия с изоляцией прибывших, — рассказала директор центра. — Сейчас наша главная задача — сохранить здоровье атлетов в период подъема заболеваемости без отрыва от учебно-тренировочного процесса». По ее словам, для этого в РНПЦ спорта есть все необходимое: квалифицированные кадры, современная медицинская техника и специальное оборудование.

Ирина Малеваная отметила, что на спортивных базах атлеты находятся под пристальным наблюдением врачей спортивной медицины. Ежедневно в обязательном порядке проводятся термометрия, осмотр спортсменов на наличие катаральных явлений, санитарная обработка помещений, спортивного инвентаря и оборудования с использованием дезинфицирующих средств.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями: спортивно-оздоровительная база «Крыжовка», база отдыха «Галактика», а также два центра олимпийской подготовки — в Раубичах и Заславле.

Ирина Малеваная добавила, что ограничительные меры внесли определенные неудобства в привычный режим спортсменов, но атлеты понимают, что изоляция — мера вынужденная.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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