Гагиев: Белорусские спортсмены обеспечены всем необходимым на базе в Раубичах

«Сейчас “Раубичи” разбиты на несколько зон. Спортсмены, прибывшие из-за границы, с другими атлетами не пересекаются. Они живут, тренируются и питаются отдельно. Еда доставляется в контейнерах, — сказал Александр Гагиев. — Наши спортсмены обеспечены всем необходимым и планово готовятся, выполняя объемы необходимых нагрузок». Он отметил, что в «Раубичах» на изоляции находятся представители 6 видов спорта.

По словам Александра Гагиева, некоторые спортсмены с удивлением открыли для себя «Раубичи» с новой стороны. Они не думали, что там созданы такие прекрасные условия для проживания и учебно-тренировочных занятий. «К примеру, велосипедисты заявили, что съездят домой в отпуск, а затем будут планировать сбор в Раубичах», — добавил Александр Гагиев.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями: спортивно-оздоровительная база «Крыжовка», база отдыха «Галактика», а также два центра олимпийской подготовки — в Раубичах и Заславле.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.