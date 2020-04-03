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3 апреля, источник: БЕЛТА

Гагиев: Белорусские спортсмены обеспечены всем необходимым на базе в Раубичах

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены обеспечены всем необходимым на базе в Раубичах. Об этом журналистам рассказал сегодня директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Сейчас “Раубичи” разбиты на несколько зон. Спортсмены, прибывшие из-за границы, с другими атлетами не пересекаются. Они живут, тренируются и питаются отдельно. Еда доставляется в контейнерах, — сказал Александр Гагиев. — Наши спортсмены обеспечены всем необходимым и планово готовятся, выполняя объемы необходимых нагрузок». Он отметил, что в «Раубичах» на изоляции находятся представители 6 видов спорта.

По словам Александра Гагиева, некоторые спортсмены с удивлением открыли для себя «Раубичи» с новой стороны. Они не думали, что там созданы такие прекрасные условия для проживания и учебно-тренировочных занятий. «К примеру, велосипедисты заявили, что съездят домой в отпуск, а затем будут планировать сбор в Раубичах», — добавил Александр Гагиев.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями: спортивно-оздоровительная база «Крыжовка», база отдыха «Галактика», а также два центра олимпийской подготовки — в Раубичах и Заславле.

В настоящее время 72 белорусских атлета, представляющих 15 видов спорта, выполнили квалификационные требования и нормативы, которые дают право выступить на Олимпиаде в Токио. Пока отборочные турниры к Играм приостановлены в связи с распространением COVID-19, а после их возобновления белорусы намерены завоевать еще несколько десятков олимпийских квот.

ХХХII летние Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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