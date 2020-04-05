Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Энергетик-БГУ
Минск
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Смолевичи
Витебск
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Слуцк
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
10:12 (мск), источник: ТАСС

Трамп обсудил с руководителями спортивных лиг Северной Америки ситуацию с коронавирусом

ТАСС, 5 апреля. Президент США Дональд Трамп провел встречу в формате телеконференции с руководителями 12 ведущих спортивных лиг Северной Америки, стороны обсудили вопрос функционирования индустрии в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 213 927 +82 214
Скончалось65 652 +5 768
Выздоровело252 391 +18 800
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04
Источник: Reuters

В обсуждении участвовали, в частности, руководители НБА, НХЛ, НФЛ, UFC, MLB, MLS, WWE Wrestling, PGA Tour, IndyCar.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы, — сказал Трамп на брифинге после конференции. — И это произойдет, когда мы будем готовы. Настолько быстро, насколько это возможно. И болельщики хотят того же, они хотят смотреть баскетбол, бейсбол, футбол, хоккей».

Как отмечает источник Associated Press, Трамп в беседе с комиссарами лиг выразил надежду на то, что НФЛ начнет сезон вовремя — 10 сентября. Сообщается, что в ходе конференции ряд функционеров, в том числе глава НБА Адам Сильвер, заявили, что рассматривают многочисленные сценарии возможного возобновления сезона. Подчеркивалось, что все эти планы будут согласовываться с национальными органами здравоохранения.

В США приостановлены спортивные соревнования. Число заразившихся коронавирусом в стране превышает 300 тыс., более 8 тыс. человек скончались.


Во имя науки: мобильное приложения для научного исследования коронавируса
Голос Америки
Читайте также
 Выступления фигуристов, которые мы не увидели на ЧМ из-за коронавируса
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Тренер сборной Англии готов пойти на сокращение зарплаты
«Севилья» готова вступить в борьбу за хавбека «Ливерпуля»
На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве
Хачанов: Люди страдают и умирают. Как вирус может быть ерундой?
«Бавария» возобновит тренировки с 6 апреля
Футболист дортмундской «Боруссии» близок к переходу в «Рому»
Экс-врач сборной Финляндии умер из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь