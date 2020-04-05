Трамп обсудил с руководителями спортивных лиг Северной Америки ситуацию с коронавирусом

Источник: Reuters

В обсуждении участвовали, в частности, руководители НБА, НХЛ, НФЛ, UFC, MLB, MLS, WWE Wrestling, PGA Tour, IndyCar.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы, — сказал Трамп на брифинге после конференции. — И это произойдет, когда мы будем готовы. Настолько быстро, насколько это возможно. И болельщики хотят того же, они хотят смотреть баскетбол, бейсбол, футбол, хоккей».

Как отмечает источник Associated Press, Трамп в беседе с комиссарами лиг выразил надежду на то, что НФЛ начнет сезон вовремя — 10 сентября. Сообщается, что в ходе конференции ряд функционеров, в том числе глава НБА Адам Сильвер, заявили, что рассматривают многочисленные сценарии возможного возобновления сезона. Подчеркивалось, что все эти планы будут согласовываться с национальными органами здравоохранения.

В США приостановлены спортивные соревнования. Число заразившихся коронавирусом в стране превышает 300 тыс., более 8 тыс. человек скончались.