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14:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ефимова ничего не скрывает, теннисистка ушла в модели, Медведева путешествует во время карантина

А Мария Шарапова делится номером телефона, и невеста обрила Криштиану Роналду. Инстаграм недели.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:59 MSK, 05.04
Источник: Спорт-Экспресс

Самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Юлия Ефимова вновь радует нас отличными фото.

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У Валерия Карпина родилась дочка. Снова! Поздравляем!

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Доротея Вирер во время самоизоляции совсем не страдает.

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Стэн Вавринка сам составил себе компанию.

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Теннисистка (временно приостановившая карьеру) Софья Жук пробует себя в роли модели. Получается мощно.

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Домашние тренировки Александры Трусовой. Она на самоизоляции после экстренного возвращения из Египта.

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Таланты Марии Ласицкене распространяются не только на прыжки в высоту.

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Российские синхронистки даже на тренировках во время изоляции находятся в кругу семьи. Спортивной.

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Майк Тайсон тренируется со своим питомцем.

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Софья Самодурова развлекается.

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Криштиану Роналду заботится о стиле, даже когда некуда пойти. Ему помогает невеста и мать его детей Джорджина Родригес.

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А Неймар показывает, как поддерживает спортивную форму.

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Евгений Плющенко и Яна Рудковская участвуют в очередном популярном челлендже.

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Патрис Эвра вновь придумывает странные, но смешные сюжеты.

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С Евгенией Медведевой все в порядке. Она сменила Канаду на Японию.

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Мария Шарапова пошла на рискованный шаг. Она дала свой номер, чтобы в это непростое время любой желающий мог написать ей и спросить все, что хочется.

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Дарья Клишина сегодня без идеальных бедер, но с тем, что их обеспечивает — вкусные и полезные салаты, которые она готовит.

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Зато у Эжени Бушар все на месте.

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Евгений Малкин всегда красив.

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Станислав Черчесов проводит время в изоляции с пользой.

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