Ефимова ничего не скрывает, теннисистка ушла в модели, Медведева путешествует во время карантина
А Мария Шарапова делится номером телефона, и невеста обрила Криштиану Роналду. Инстаграм недели.
А Мария Шарапова делится номером телефона, и невеста обрила Криштиану Роналду. Инстаграм недели.
Самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.
Юлия Ефимова вновь радует нас отличными фото.
У Валерия Карпина родилась дочка. Снова! Поздравляем!
Доротея Вирер во время самоизоляции совсем не страдает.
Стэн Вавринка сам составил себе компанию.
Теннисистка (временно приостановившая карьеру) Софья Жук пробует себя в роли модели. Получается мощно.
Домашние тренировки Александры Трусовой. Она на самоизоляции после экстренного возвращения из Египта.
Таланты Марии Ласицкене распространяются не только на прыжки в высоту.
Российские синхронистки даже на тренировках во время изоляции находятся в кругу семьи. Спортивной.
Майк Тайсон тренируется со своим питомцем.
Софья Самодурова развлекается.
Криштиану Роналду заботится о стиле, даже когда некуда пойти. Ему помогает невеста и мать его детей Джорджина Родригес.
А Неймар показывает, как поддерживает спортивную форму.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская участвуют в очередном популярном челлендже.
Патрис Эвра вновь придумывает странные, но смешные сюжеты.
С Евгенией Медведевой все в порядке. Она сменила Канаду на Японию.
Мария Шарапова пошла на рискованный шаг. Она дала свой номер, чтобы в это непростое время любой желающий мог написать ей и спросить все, что хочется.
Дарья Клишина сегодня без идеальных бедер, но с тем, что их обеспечивает — вкусные и полезные салаты, которые она готовит.
Зато у Эжени Бушар все на месте.
Евгений Малкин всегда красив.
Станислав Черчесов проводит время в изоляции с пользой.