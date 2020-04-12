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12 апреля, источник: Vesti.kz

Аманкул с бараном, Путинцева и Рябец поют. Как для казахстанских спортсменов проходит карантин

Казахстанским спортсменам, как и всем остальным, вынужденно приходится оставаться дома из-за пандемии коронавируса, но тренировки для них никто не отменял.

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Источник: РИА "Новости"

Они продолжают их в домашних условиях, а в паузах между ними находят и другие развлечения. Vesti.kz посмотрели Instagram казахстанских спортсменов и выбрали самое интересное.

Сегодня у нас в выпуске Абильхан Аманкул, Павел Акользин, Юлия Путинцева, Дмитрий Шевченко, Евгений Постников, Надежда Рябец, Батыр Джукембаев, Александра Троицкая, Даррен Диц и легкоатлетки Ольга Сафронова, Аделина Ахметова, Орынгуль Зкриенова, Надежда Дубовицкая, Светлана Голендова и Элина Михина.

Листайте карусель и пишите в комментариях, как вы проводите свой карантин.

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Напомним, режим чрезвычайного положения в Казахстане из-за распространения коронавируса продлили до конца апреля.

Во время чрезвычайного положения в Казахстане запрещено проведение любых спортивных мероприятий. Это означает, что все турниры и соревнования, среди которых и премьер-лига по футболу, не будут возобновлены как минимум до конца апреля.

На данный момент в Казахстане зафиксировано 897 случая заражения коронавирусом, 86 человек выздоровели, десять умерли.

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