Аманкул с бараном, Путинцева и Рябец поют. Как для казахстанских спортсменов проходит карантин
Казахстанским спортсменам, как и всем остальным, вынужденно приходится оставаться дома
Казахстанским спортсменам, как и всем остальным, вынужденно приходится оставаться дома
Они продолжают их в домашних условиях, а в паузах между ними находят и другие развлечения. Vesti.kz посмотрели Instagram казахстанских спортсменов и выбрали самое интересное.
Сегодня у нас в выпуске Абильхан Аманкул, Павел Акользин, Юлия Путинцева, Дмитрий Шевченко, Евгений Постников, Надежда Рябец, Батыр Джукембаев, Александра Троицкая, Даррен Диц и легкоатлетки Ольга Сафронова, Аделина Ахметова, Орынгуль Зкриенова, Надежда Дубовицкая, Светлана Голендова и Элина Михина.
Листайте карусель и пишите в комментариях, как вы проводите свой карантин.
Напомним, режим чрезвычайного положения в Казахстане
Во время чрезвычайного положения в Казахстане запрещено проведение любых спортивных мероприятий. Это означает, что все турниры и соревнования, среди которых и
На данный момент в Казахстане зафиксировано 897 случая заражения коронавирусом, 86 человек выздоровели, десять умерли.