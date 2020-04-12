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18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мать 28-летнего Неймара закрутила роман с 22-летним киберспортсменом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес опубликовала в инстаграме снимок с молодым возлюбленным.

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Представитель футболиста сообщил в комментарии UOL Esporte, что женщина встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

«Необъяснимое невозможно объяснить», — написала она под фотографией.

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Как отмечает портал Eurosport, между 28-летним Неймаром и молодым человеком его матери сложились приятельские отношения.

Неймару грозит тюремный срок
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