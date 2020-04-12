Мать 28-летнего Неймара закрутила роман с 22-летним киберспортсменом
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес опубликовала в инстаграме снимок с молодым возлюбленным.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес опубликовала в инстаграме снимок с молодым возлюбленным.
Представитель футболиста сообщил в комментарии UOL Esporte, что женщина встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
«Необъяснимое невозможно объяснить», — написала она под фотографией.
Как отмечает портал Eurosport, между 28-летним Неймаром и молодым человеком его матери сложились приятельские отношения.