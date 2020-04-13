Шестикратный олимпийский чемпион Щербо не понимает, почему в Белоруссии не вводят карантин

— Честно скажу, то, что страна не закрывает границы, не вводит карантин — это немного неправильно, — цитирует Щербо Tribuna.com. — Не понимаю, что делает Лукашенко. Наверное, когда люди начнут умирать семьями, президент задумается и введет карантин, как в обычных странах. Это самое действенное решение.