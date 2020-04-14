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23:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно количество отмененных из-за вируса спортивных турниров в России

Министерство спорта России обнародовало количество отмененных в связи с распространением коронавируса в России турниров. Данные приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 956 077 +50 142
Скончалось125 123 +6 500
Выздоровело471 469 +25 133
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:30 MSK, 14.04
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Сообщается, что не состоятся 1045 соревнований по 110 видам спорта. Кроме того, в ведомстве уточнили, что по решению международных спортивных федераций были отменены 256 турниров, участниками которых должны были стать российские атлеты.

9 апреля врач Международного олимпийского комитета Ирина Зеленкова рассказала об опасности коронавируса для спортсменов. Она выразила мнение, что у профессиональных атлетов могут быть проблемы с дыхательной системой.

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Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Из-за сложившейся ситуации большинство спортивных соревнований были приостановлены или отменены.

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