Стало известно количество отмененных из-за вируса спортивных турниров в России

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Сообщается, что не состоятся 1045 соревнований по 110 видам спорта. Кроме того, в ведомстве уточнили, что по решению международных спортивных федераций были отменены 256 турниров, участниками которых должны были стать российские атлеты.

9 апреля врач Международного олимпийского комитета Ирина Зеленкова рассказала об опасности коронавируса для спортсменов. Она выразила мнение, что у профессиональных атлетов могут быть проблемы с дыхательной системой.

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