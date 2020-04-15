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14:46 (мск)

Одноклассники запустили виртуальный спортзал

С тренерами и диетологами.

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15 апреля социальная сеть Одноклассники запускает серию ежедневных тренировок в прямом эфире «Спортзал онлайн». Тренеры и диетологи будут с утра до вечера помогать пользователям поддерживать физическую активность и здоровье во время самоизоляции. Посетить виртуальный спортзал можно будет до 30 апреля 2020 года.

«Спортзал онлайн» будет проходить в виде прямых эфиров. Все занятия также можно будет смотреть в записи в группе «Спорт в ОК». Расписание будет регулярно обновляться.

Тренировки рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки и запланированы в разное время. Утренние зарядки подготовлены для начинающих и не требуют никакого спортивного инвентаря. Дневные и вечерние тренировки представляют из себя функциональные занятия или табату, и могут потребовать коврик или гантели, которые можно будет заменить на подручные средства. Также ожидаются занятия по йоге, танцам.

Эфиры проведут популярные блогеры в ОК — авторы тематических марафонов и стримов на спортивную тематику. В частности, вести трансляции будут фитнес-тренеры Дмитрий Барков, Николай Юхимук, диетологи Ирина Ушакова, Роман и Мария Пысенко и другие.

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