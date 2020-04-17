Золотой фонд и гордость отечественного спорта. Обществу «Спартак» — 85 лет

Источник: РИА "Новости"

Общество «Спартак» сыграло важнейшую роль в успехах советского спорта. В разные годы на международной арене его прославляли тысячи спартаковцев. Виталий Абалаков, Николай Озеров, Петр Болотников, Игорь Нетто, Борис Лагутин, Борис Майоров, Вячеслав Старшинов, Александр Белов, Николай Зимятов, Нелли Ким, Федор Черенков, Гарри Каспаров — вот лишь краткий список величайших.

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Расцвет общества пришелся на 1970−1980-е годы. Тогда в организации культивировалось более 40 видов спорта. Так, на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале спартаковцы завоевали 24 золотые медали, на Играх 1980 года в Москве — 31. Члены общества «Спартак» достигли больших успехов и в командных видах: клубы неоднократно выигрывали чемпионаты страны по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, их представители выступали за сборные СССР.

Сейчас «Спартаку» далеко до упомянутых образцов, но и сама суть спортивных обществ с тех времен сильно изменилась.

Чемпионат СССР по лёгкой атлетике. 11-13 августа 1972 года. Центральный стадион имени В. И. Ленина. Победитель в забеге на 5000 метров Петр Болотников во время награждения. | Источник: РИА "Новости"

Помощь детям и ветеранам

Акценты сместились. В настоящее время Российское физкультурно-спортивное общество (РФСО) «Спартак» и его отделения принимают участие в организации культурно-спортивных фестивалей, соревнований для инвалидов. Оказывается постоянная благотворительная помощь ветеранам спорта и детям-сиротам. «Минспорт выделяет средства РФСО “Спартак”, и “Спартак” вместе с союзом ветеранов проводит эти соревнования», — пояснил в беседе с ТАСС заместитель председателя общества чемпион СССР 1969 года по футболу в составе красно-белых, бронзовый призер Олимпиады 1972 года Евгений Ловчев.

Особое внимание общество уделяет воспитанникам детских домов и школ-интернатов. Для этой категории детей в соответствии с целевой программой организуются региональные и республиканские культурно-спортивные фестивали, турниры по футболу, баскетболу, волейболу, боксу и другим видам спорта. Детским домам и школам-интернатам оказывается адресная благотворительная помощь в виде спортивного инвентаря и оборудования, одежды, обуви, медикаментов. Во многих регионах возрождена и действует организация «Юный спартаковец».

«Спартак» прилагает много усилий для восстановления своих традиций по развитию детско-юношеских спортивных школ, созданию условий для подготовки олимпийского резерва и спортсменов высокого класса. Неоценимую помощь оказывают ветераны, выдающиеся спартаковские спортсмены и тренеры.

Деятельность РФСО «Спартак» по развитию физической культуры и спорта, возрождению и становлению спартаковских организаций получила высокую оценку государства. В 2001 году была объявлена благодарность президента РФ. Свыше 200 тренеров, спортсменов и организаторов «Спартака» удостоились государственных наград. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени в том числе награждены Старшинов, Майоров, Якушев, а также великий футболист и тренер Никита Симонян.

«Несколько раз мы собирали ветеранов “Спартака” перед Новым годом, на праздники. Когда какие-то юбилеи, тоже стараемся отметить. Поздравляли Бориса Майорова. Мы собирались провести фестиваль 19 апреля. Но сегодня — сами понимаете, какие условия. Сейчас, конечно, мы ничего проводить не будем, а позже соберем ветеранов», — рассказал Ловчев.

Борис Александрович Майоров - капитан команды "Спартак" (Москва) - чемпиона СССР 1967 года по хоккею с шайбой (25 сентября 1966 - 23 апреля 1967) с Кубком, врученном команде за победу в чемпионате. | Источник: РИА "Новости"

Надежда на дальнейший рост

Спортивное общество «Спартак» активно реализует договоры о сотрудничестве с Минспортом, Олимпийским комитетом России, рядом федераций по различным видам спорта, 16 центральными комитетами отраслевых профсоюзов и многими другими организациями. При этом в настоящий момент общество не может похвастаться стабильным финансированием. «С точки зрения финансов на сегодняшний день мы влачим существование, в основном выживает кто как может. В некоторых областях уже нет отделений “Спартака”, и задача номер один — возрождать», — отметил Ловчев.

«У “Спартака” очень большая армия болельщиков, люди хотят выступать под спартаковским ромбиком, — продолжает он. — История “Спартака” — это золотой фонд и гордость отечественного спорта. У нас есть сейчас художественная гимнастика. К нам пришла целая группа боксеров, хотят представлять “Спартак”. Они выступали на чемпионате России под эмблемой “Спартака”, мы им дали разрешение. Кроме того, у моего сына футбольная школа не под футбольным клубом “Спартак”, а под обществом. Уже есть где-то около 17 отделений, мы не берем больших денег — только чтобы оплатить залы, площадки и тренеров. Недавно пришел молодой мальчик-шахматист. У него хороший международный рейтинг, он тоже выступает под эмблемой “Спартака”. Появилась женская мини-футбольная команда под Люберцами».

Надеюсь, что «Спартак» будет потихоньку возрождаться. Я обратился к бывшей теннисистке Анастасии Мыскиной, известному болельщику Денису Мацуеву для того, чтобы они вошли в центральный совет. Евгений Ловчев Заместитель председателя общества чемпион СССР 1969 года по футболу в составе красно-белых, бронзовый призер Олимпиады 1972 года

Ловчев рассчитывает, что «Спартак» в дальнейшем будет только укреплять позиции, для этого общество привлекает титулованных спортсменов, завершивших карьеру, и просто известных персон, неравнодушных к спорту. «Надеюсь, что “Спартак” будет потихоньку возрождаться. Я обратился к бывшей теннисистке Анастасии Мыскиной, известному болельщику Денису Мацуеву для того, чтобы они вошли в центральный совет. Чтобы решать какие-то вопросы, нужны молодые узнаваемые люди. Но мы пока не дошли до этого», — сказал Ловчев.

Нынешним председателем РФСО «Спартак» является Андрей Слушаев. Он возглавляет организацию с весны 2015 года.

Капитан футбольной команды "Спартак" (Москва) Федор Черенков. | Источник: РИА "Новости"

История создания

Всесоюзное добровольное общество «Спартак» было основано в 1935 году. Идея принадлежала первому секретарю ЦК ВЛКСМ Александру Косареву. Когда вопрос о создании общества был решен, Косарев встретился с Николаем Старостиным и предложил ему подумать о названии, подчеркнув, что оно должно быть ярким и гармонично вписывающимся в жизнь страны. Устав нового общества был утвержден 19 апреля. На тот момент в СССР уже было два спортивных общества — ЦДКА и «Динамо». Основной задачей спартаковцев наряду с подготовкой классных спортсменов стала работа по привлечению к активному образу жизни работников артелей, членов их семей, учащихся. В «Спартаке» заниматься спортом мог любой желающий.

К концу года было уже 2 тыс. коллективов, в которых занималось около 80 тыс. человек. Красно-белым потребовалось всего два года, чтобы войти в элиту физкультуры и спорта СССР. К концу 1937 года в обществе насчитывалось уже более 120 тыс. физкультурников. С 1936 года проводились первенства общества по футболу, тяжелой атлетике, боксу и многим другим видам спорта. Футбольный клуб «Спартак» принял участие в первом в истории чемпионате страны в мае — июле 1936 года и занял третье место.

За заслуги в развитии массового спорта в 1937 году общество наградили орденом Ленина. В 1946—1947 годах был проведен первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, московский «Спартак» выиграл бронзовые медали турнира. В эти же годы советские спортсмены, в том числе спартаковцы, получили возможность выступать на чемпионатах мира и Европы, а с 1952 года и на Олимпийских играх.

В 1960 году после ликвидации промысловой кооперации «Спартак» был реорганизован в добровольное спортивное общество профсоюзов, после чего стал поддерживаться рабочим профсоюзом. Общество объединяло работников государственной торговли, промкооперации, легкой и пищевой промышленности, гражданской авиации, автотранспорта, просвещения, культуры, здравоохранения и других сфер. Именно благодаря своей принадлежности к профсоюзам в советский период «Спартак» стали называть народной командой. В результате этого изменения количество коллективов физкультуры превысило 20 тыс., число членов достигло 2 млн.

В 1987 году общество «Спартак» наряду с другими профсоюзными спортобществами было упразднено. Тысячи знаменитых спартаковцев и миллионы их поклонников были возмущены подобным решением. В частности, один из основателей «Спартака» Николай Старостин назвал поступок властей в высшей мере ошибочным и недальновидным.

После распада общества футбольный и хоккейные клубы как самые яркие представители спартаковского спорта перерегистрировали права на название и ромб в свою пользу. Но уже осенью 1991 года организацию возродили. В 1994 году футбольный клуб и общество заключили соглашение, в рамках которого клуб поделился правами на эмблему и название, а также на добровольной основе стал делать в пользу общества отчисления.