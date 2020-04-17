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16:51 (мск), источник: Vesti.kz

Ахмедов, Кулахмет и Галышева. Чем на карантине занимаются казахстанские спортсмены

Казахстанские спортсмены, как и все остальные, вынужденно остаются дома из-за пандемии коронавируса, но свои тренировки все равно продолжают.

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Источник: РИА "Новости"

Делают они их в домашних условиях, а в паузах находят и другие развлечения. Vesti.kz посмотрели Instagram казахстанских спортсменов и выбрали самое интересное.

Сегодня у нас в выпуске боксеры Али Ахмедов, Турсынбай Кулахмет, Нуртас Ажбенов, Ангелина Лукас, фристайлистка Юлия Галышева, хоккеисты Максим Мусоров, Диас Гусейнов, футзалист Арнольд Кнауб, легкоатлетка Аделина Ахметова, дзюдоистка Айгерим Абилкадирова и лыжница Анна Шевченко.

Листайте карусель и пишите в комментариях, как вы проводите свой карантин.

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