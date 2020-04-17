Ахмедов, Кулахмет и Галышева. Чем на карантине занимаются казахстанские спортсмены

Источник: РИА "Новости"

Делают они их в домашних условиях, а в паузах находят и другие развлечения. Vesti.kz посмотрели Instagram казахстанских спортсменов и выбрали самое интересное.

Сегодня у нас в выпуске боксеры Али Ахмедов, Турсынбай Кулахмет, Нуртас Ажбенов, Ангелина Лукас, фристайлистка Юлия Галышева, хоккеисты Максим Мусоров, Диас Гусейнов, футзалист Арнольд Кнауб, легкоатлетка Аделина Ахметова, дзюдоистка Айгерим Абилкадирова и лыжница Анна Шевченко.

Листайте карусель и пишите в комментариях, как вы проводите свой карантин.