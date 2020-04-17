Бышовец: Путь Уткина-комментатора в блогера — это деградация, он не борец за правду
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о конфликте известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о конфликте известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
«Я думаю, путь
Наверное, среда формирует человека. Сегодняшнее общество такое: что было пороком раньше, сегодня стало нравственностью. Очень жаль, что накал противостояния вылился в такую форму. Уткин и Соловьёв — оба талантливы и образованны. Я очень жалею, что они об этом забыли. Не вижу ничего хорошего, что эта форма общения выходит на такое обозрение общественности.