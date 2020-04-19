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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Италии подсчитали убытки от приостановки спортивных турниров

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Убытки Италии от приостановки национальных спортивных турниров из-за распространения коронавируса могут составить 60 миллиардов евро или 3,8% от ВВП страны, сообщает Sportando со ссылкой на исследование газеты Corriere dello Sport.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:38 MSK, 19.04
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Все турниры на территории Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что приостановка турниров затронет около 14 миллионов человек, которые напрямую или косвенно связаны с их проведением.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения, более 146 тысяч человек скончались.

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