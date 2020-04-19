В Италии подсчитали убытки от приостановки спортивных турниров
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Убытки Италии от приостановки национальных спортивных турниров
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Убытки Италии от приостановки национальных спортивных турниров
Все турниры на территории Италии приостановлены
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,1 миллиона случаев заражения, более 146 тысяч человек скончались.