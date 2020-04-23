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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские спортсмены записали видеообращение к медикам

Казахстанские атлеты записали видеообращение к медицинским работникам, передает olympic.kz.

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Атлеты присоединились к мировой акции благодарности тем, кто в борьбе с глобальной проблемой пандемии находится на передовой.

Спортсмены говорят о том, что сегодня не они являются самыми сильными, смелыми и лучшими, не они сегодня дарят надежду, не они мотивируют и обновляют рекорды, о том, что настоящими героями являются врачи — все те, кто в реанимациях, в лабораториях, в каретах скорой помощи спасает сегодня жизни.

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