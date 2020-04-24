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09:55 (мск), источник: Sport24

Надаль отдал чемпионскую футболку на аукцион, Фуркад — майку лидера: как спортсмены борются с коронавирусом

Собирают средства и на время меняют профессию.

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Коронавирус это не только про страдания, но и про добрые дела. Ради помощи пострадавшим от пандемии многие спортсмены расстаются с деньгами и памятными вещами. А кто-то вместо материальной помощи решил помочь лично, участвуя в процессе — будь то работа в больницах или доставка продуктов. Sport24 рассказывает о героях нашего времени.

Теннисисты: Шарапова — ракетка, Надаль — футболка с финала Ролан Гаррос, Азаренко — кроссовки

За футболку с победного «Ролан Гаррос"-2019 Рафаэль Надаль выручил больше €22 тыс. Эти деньги пошли на помощь бедным семьям.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко решила отдать свои кроссовки с автографом на благотворительный аукцион (стартовая цена — $800), чтобы вырученные средства пошли в фонд Майами, который помогает семьям с оплатой жилья, продуктов, лекарств, а также поддерживает малый бизнес. За три дня до окончания аукциона ставка выросла до $2 тыс.

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Завершившая карьеру Мария Шарапова тоже не осталась в стороне. Россиянка продала на аукционе теннисную ракетку с автографом. Все средства ($3,3 тыс) переведены в организацию «Врачи без границ».

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску тоже отдала ракетку с автографом благотворительному фонду, чтобы помочь нуждающимся. Каждый может пожертвовать какую-то сумму, а в конце сбора средств ее разыграют между участниками случайным образом.

Благотворительный аукцион «Fondation Hôpitaux»

Французы выставили на торги 89 лотов и собрали €107 тысяч на борьбу с коронавирусом. Например, желтая майка Мартена Фуркада ушла за €12,2 тыс., а футболка теннисиста Жо-Вильфрида Цонга, в которой он обыграл Роджера Федерера на тунире в Торонто в 2014 году — за €5,3 тыс.

Самым дорогим лотом стал шлем горнолыжника Алексиса Пинтуро. Его оценили в €19,6 тыс.

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Пловцы: Флепс, Пеллегрини и Мерфи — экипировка

Олимпийская чемпионка-2008 Федерика Пеллегрини выставила на аукцион 59 лотов. Были, например, счастливые очки, в которых итальянка выиграла Олимпиаду и установила один из мировых рекордов на ЧМ-2009. Они ушли за $4,5 тыс., хотя стартовая цена была всего $10. Все вырученные средства (около $66 тыс.) направлены в клинику Бергамо.

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Майкл Фелпс пожертвовал одному из фондов свою шапочку и очки, Райан Мерфи и Натан Эдриан отдали плавательные комбинезоны. Сбор средств еще продолжается. Суммы уже перевалили за $1 тыс.

Новые профессии спортсменов

Финалист парного US Open-2010 Айсам Куреши занялся доставкой продуктовых наборов в Лахоре. Фонд теннисиста «Stop War Start Tennis» вместе с местным фондом «RIZQ» собирает средства на продукты для семей, которые во время пандемии не могут работать и покрывать свои расходы. Его цель — помочь 10 тысячам жителей.

Многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников тоже на время стал курьером. Он помог с доставкой необходимых продуктов для пенсионеров в Коломне, находящихся на самоизоляции.

Литовский баскетболист Мантас Калниетис из-за свободного времени решил включиться в ряды волонтеров, которые помогают благотворительной инициативе «Сильные вместе».

Раньше велогонщица Элиз Чабби из Bigla-Katusha не так часто пользовалась своей медицинской степенью, но когда объявили, что гонок еще долго не будет, она пошла работать медсестрой в одну из больницу Женевы.

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Велосипедисты: Контадор — велосипед с «Джиро», россиянки — велоформа

Испанец Альберто Контадор выставил на продажу велосипед, с которым он выиграл «Джиро д’Италия"-2011 (правда, ту победу отняли из-за положительного теста на допинг). Велосипедист собрал €22,5 тыс.

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А для помощи больнице Бергамо продают свою велоформу российские гонщицы Анна Потокина и Ксения Добрынина, выступающие за итальянскую Servetto — Piumate — Beltrami TSA. Девушки находятся в самоизоляции в Асти.

Баскетболисты: медали ЧМ и Евробаскета, питание для нуждающихся и помощь рабочим

В рамках акции Красного креста «Эта медаль — ваша» испанские баскетболисты расстались с важными для себя наградами. Форвард мужской сборной Хавьер Бейран и защитник женской сборной Марта Саргай выставили на аукцион золотые медали чемпионатов мира и Европы 2019 года.

Разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и его жена Айеша выделили деньги на питание 18 тысяч детей из Окленда. Сейчас там закрыты школы. Также поступил и бывший капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия. Он решил отблагодарить американских врачей за их труд и устроил благотворительный ланч. Более 70 врачей, работающих в Сан-Франциско, были приглашены в мексиканский ресторан.

А баскетболист «Милуоки» Яннис Адетокумбо пожертвовал $100 тыс. сотрудникам домашней арены.

Гимнастки: Чусовитина — видеообращение, Байлз — купальник

Американки Симона Байлз и Александра Райзман выставили на продажу свои купальники с автографами. На двоих девушки собрали более $3 тыс., сбор еще продолжается.

Олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина записала для социальных сетей обращение к своим соотечественникам, решив в такой сложный период поддержать их вдохновляющей речью.

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Кэмпбелл — марафон в саду

Британский копьеметатель Джеймс Кэмпбелл не стал ничего выдумывать и просто пробежал марафон в своем шестиметровом саду. Для помощи медицинским работникам он собрал больше $30 тыс.

Лыжники и сноубордисты: Уйат — сноуборд с автографом, Шиффрин — личные вещи

Двукратная олимпийская чемпионка по горным лыжам Микаэла Шиффрин вообще организовала собственный интернет-аукцион, куда выставила сразу несколько вещей из личной коллекции — очки, куртку, горнолыжные штаны.

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К проекту также присоединилась чемпионка Игр-2018 в командном спринте Джессика Диггинс. Американка выставила на продажу часть своей экипировки и автобиографию «Brave Enough». Теннисистка Мэдисон Киз рассталась с кроссовками и ракеткой. А чемпионка мира по велоспорту Кейт Кортни — с экипировкой и стартовыми номерами с автографами.

Первые сборы аукциона были достаточно скромными, но увеличение числа лотов девушкам помогли. В итоге они собрали $52 тыс.

Большим спросом пользуются вещи сноубордистов. Олимпийские чемпионы Шон Уайт и Хлоя Ким выставили борды с автографами. За 40 дней до прекращения пожертвований американцы уже собрали почти $20 тыс.

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