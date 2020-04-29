Ильин, Левит, Ахмедов и другие. ТОП самых завидных женихов в казахстанском спорте

ИЛЬЯ ИЛЬИН, ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Около трех лет назад известный казахстанский тяжелоатлет развелся с многократной чемпионкой Казахстана по гандболу Натальей Кулаковой после 12-ти лет брака. С тех пор обаятельный спортсмен неизменно входит в список самых завидных холостяков. 31-летний Илья ведет активную жизнь в социальных сетях и стремится попасть на очередную Олимпиаду.
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ВАСИЛИЙ ЛЕВИТ, БОКС
После Олимпиады-2016 лидеру сборной Казахстана по боксу грех жаловаться на недостаток женского внимания. Вопрос о том, когда 32-летний спортсмен свяжет себя узами брака, все эти годы задают ему едва ли не в каждом втором интервью. В прямом эфире Vesti.kz в Instagram Василий признался, что сейчас не состоит в отношениях и сосредоточен на своей спортивной карьере.
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АЛИ АХМЕДОВ, БОКС
У этого 24-летнего казахстанца есть все данные, чтобы стать звездой мирового профессионального бокса. Его дела ведет компания GGG Promotions, а тренируется он с самим Геннадием Головкиным. Последние бои Али прошли на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а поклонницы ждут, когда же смогут застать его дома, пытаясь выяснить, где этого видного спортсмена можно встретить в родном Алматы. Али рассказал, какие девушки ему нравятся, в прямом эфире Vesti.kz в Instagram.
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НИКИТА МИХАЙЛИС, ХОККЕЙ
На трибунах «Барыс Арены» с каждым сезоном поклонниц 24-летнего спортсмена становится все больше и больше. Ему 24 и он самый перспективный казахстанский игрок «Барыса» и сборной Казахстана. Фанатки рисуют на плакатах сердечки и приходят с ними на трибуны, а также поджидают хоккеиста на улице после матчей в надежде, что будут замечены.
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БАХТИЕР ЗАЙНУТДИНОВ, ФУТБОЛ
Футболисту всего 22, а ему уже удалось то, что в этом виде спорта получается далеко не у каждого его соотечественника — попасть в клуб российской премьер-лиги. На родине поклонницам теперь удается его подкараулить только после матчей национальной сборной, и то, если скромный спортсмен, играющий за «Ростов», не успеет проскочить в командный автобус.
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ИСЛАМ БОЗБАЕВ, ДЗЮДО
28-летний именитый дзюдоист, призер чемпионатов Азии и Азиатских игр, победитель и обладатель медалей с этапов Гран-при и турниров «Большого шлема» уже давно входит во всевозможные рейтинги завидных женихов Казахстана. И, судя по всему, свои романы он не любит афишировать. «Счастье любит тишину», — гласит запись в одной из социальных сетей спортсмена.
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АЛЕКСАНДР ЖИГУЛИН, БАСКЕТБОЛ
На матчах баскетбольного клуба «Астана» громко слышно поклонниц Александра Жигулина. Рост 26-летнего атлета переваливает за два метра. До столичного клуба в его послужном списке значилась молодежная команда испанской «Барселоны». Фанатки отмечают, что Александр не только хороший игрок, но и очень обаятельный парень.
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КЕНЕСАРЫ КЕНЕНБАЕВ, ПЛАВАНИЕ
24-летний пловец планирует пробиться на Олимпиаду. «Статный, сильный, уверенный в себе», — так пишут о тезке великого хана журналисты. Кенесары стал первым казахом, который проплыл дистанцию в 25 километров в открытом море, и это не может не впечатлять представительниц слабого пола.
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МИЛАД КАРИМИ, СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
20-летний спортсмен — самый молодой в данном списке. Едва ли он сейчас задумывается о том, как связать себя узами брака. Сегодня этого парня с необычным именем, который стабильно завоевывает медали на престижных мировых турнирах, называют не иначе как надеждой казахстанской спортивной гимнастики.
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АЛЕКСАНДР БУБЛИК, ТЕННИС
22-летняя звезда сборной Казахстана и мирового тура имеет немало поклонниц — не только благодаря своей игре, но и эмоциональному характеру. Мало кто играет в теннис с такой экспрессией, добавляя жару своим матчам. Бублик за словом в карман не лезет, его интервью разлетаются на цитаты. А великолепное чувство юмора и отсутствие скованности только добавляют шарма и на корте, и за его пределами.
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