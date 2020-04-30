В России зафиксировано 7 099 новых случаев коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Заболевшие есть в 85 регионах страны. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход.

Таким образом суммарное число заболевших в России превысило сто тысяч и составляет 106 498.