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10:50 (мск), источник: Здоровье Mail.Ru

В России зафиксировано 7 099 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 7 099 новых случаев заболеванием коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

Заболевшие есть в 85 регионах страны. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход.

Таким образом суммарное число заболевших в России превысило сто тысяч и составляет 106 498.

Всего к настоящему моменту выздоровели 11 619 человек, скончались 1 073.

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