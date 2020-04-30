Ганус допустил новую волну наказаний в отношении спортсменов из РФ

Источник: РИА "Новости"

«Решения по спортсменам будут принимать федерации, они должны возбуждать дела и выносить по ним решения. Однозначно, это все нарушения, понятно, что пойдет определенная волна (наказаний)», — сказал Ганус «Интерфаксу».

Это обыкновенный рабочий процесс, часть этих кейсов проходят и через нас. Идет текущая работа WADA по выявленным фактам нарушения правил. Мы точно также направляем уведомления в федерации. Это все результаты перепроверки проб, по которым будут приняты решения. Юрий Ганус

В четверг ВАДА сообщило об окончании изучения данных 298 российских спортсменов из базы данных Московской лаборатории. Как сообщило ВАДА, кейсы российских спортсменов переданы в 27 международных спортивных федераций и в 28 национальных антидопинговых агентств.

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«Всемирное антидопинговое агентство объявляет о том, что сегодня независимая команда Агентства по разведке и расследованиям (I & I) завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов в рамках “Операции LIMS” и предоставило подробные кейсы 28 антидопинговым организациям, включая 27 международных федераций», — говорится в сообщении.