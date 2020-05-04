Тренировки на всю неделю. Эффективные советы для занятий спортом дома

Новую неделю с тренировками представляет элит-тренер World Class Almaty Аркадий Кременцов.

Неделя началась с мужской тренировки для прокачки верхней части тела — мышц рук и плечевого пояса. Тренируя эти виды мышц, вы делайте себя визуально красивее, так как руки и плечи — первое, что бросается в глаза.

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Вторая тренировка также для мужчин, в которой вы можете задействовать все основные группы мышц и максимально прокачивать свое тело во время карантина.

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И завершаем цикл женской силовой тренировкой. Для занятия вам необходимо — только желание, потому что время у вас уже есть. Никаких специальных приспособлений не потребуется, вы будете опираться только на вес собственного тела и уже через некоторое время можно будет увидеть внушительные результаты. До снятия карантина осталось недолго, очень важно сохранить или улучшить свои формы.

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Приступить к тренировкам вы можете уже сейчас, включив видео. Помните, все нужно делать аккуратно и в меру, не стоит сразу гнаться за мировыми рекордами. Пожалуйста, следите за своим самочувствием!