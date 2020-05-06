Соревнования по индивидуальным и парным видам спорта возобновятся в Словении с четверга

«На сегодняшнем заседании правительство утвердило постановление о временных условиях осуществления спортивной деятельности, положения которого распространяются на всех официально зарегистрированных спортсменов», — отмечается в документе.

В соответствии с постановлением, начиная с четверга на территории страны будут возобновлены соревнования по индивидуальным видам спорта, а также по парным дисциплинам, не предусматривающим физического контакта атлетов. При этом присутствие зрителей не допускается. Представителям командных спортивных дисциплин будут разрешены лишь тренировки с соблюдением социальной дистанции в два метра. Исключение сделано лишь для парных танцев и спортивных единоборств — спортсменам разрешат контактные тренировки с постоянными партнерами.

Первый случай заражения коронавирусом на словенской территории был зафиксирован 4 марта. С тех пор число зарегистрированных инфицированных возросло до 1 448, зафиксировано 99 летальных исходов. Большая часть заразившихся находится в самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь лиц с тяжелыми симптомами.

Режим карантина для предотвращения распространения коронавируса ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, власти заморозили предоставление всех несрочных госуслуг. 30 марта вступил в силу запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины (поездки на работу, уход за тяжелобольными родственниками, визита к врачу).