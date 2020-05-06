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18:08 (мск), источник: ТАСС

Соревнования по индивидуальным и парным видам спорта возобновятся в Словении с четверга

ЛЮБЛЯНА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Словении в ходе очередной сессии утвердило условия продолжения соревнований в индивидуальных и некоторых парных видах спорта, а также тренировок профессиональных спортсменов в условиях продолжающейся пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте кабинета министров республики.

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«На сегодняшнем заседании правительство утвердило постановление о временных условиях осуществления спортивной деятельности, положения которого распространяются на всех официально зарегистрированных спортсменов», — отмечается в документе.

В соответствии с постановлением, начиная с четверга на территории страны будут возобновлены соревнования по индивидуальным видам спорта, а также по парным дисциплинам, не предусматривающим физического контакта атлетов. При этом присутствие зрителей не допускается. Представителям командных спортивных дисциплин будут разрешены лишь тренировки с соблюдением социальной дистанции в два метра. Исключение сделано лишь для парных танцев и спортивных единоборств — спортсменам разрешат контактные тренировки с постоянными партнерами.

Первый случай заражения коронавирусом на словенской территории был зафиксирован 4 марта. С тех пор число зарегистрированных инфицированных возросло до 1 448, зафиксировано 99 летальных исходов. Большая часть заразившихся находится в самоизоляции по месту жительства, госпитализируют лишь лиц с тяжелыми симптомами.

Режим карантина для предотвращения распространения коронавируса ввели в Словении 16 марта. Были закрыты все учреждения, кроме жизненно необходимых, власти заморозили предоставление всех несрочных госуслуг. 30 марта вступил в силу запрет на выезд из муниципалитета постоянного проживания без весомой причины (поездки на работу, уход за тяжелобольными родственниками, визита к врачу).

В связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации в конце апреля словенские власти начали постепенное смягчение ограничительных мер: вновь открыты для посещения музеи, автосалоны, парикмахерские, ремонтные мастерские, а также магазины площадью менее 400 квадратных метров. Кроме того, разрешена работа уличных веранд баров и ресторанов. Также был отменен запрет на поездки между регионами страны без уважительной причины. Посещение работающих общественных учреждений разрешено лишь при наличии медицинских масок и соблюдении социальной дистанции, нарушителям карантинных ограничений грозит штраф в размере до 400 евро.

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