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8 мая, источник: Lenta.Ru

Родченков написал книгу о «развале секретной допинг-империи» в России

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков написал автобиографическую книгу. Об этом сообщается на сайте издательства Penguin.

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Источник: РИА "Новости"

В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте, а именно «развалу секретной допинг-империи». «Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали», — уточняется в описании.

Книга поступит в продажу 30 мая 2020 года. Издание состоит из 320 страниц. Сейчас оно доступно в предзаказе.

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9 декабря 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Санкции связаны с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Родченков, бывший глава лаборатории, заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».

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