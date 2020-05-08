Родченков написал книгу о «развале секретной допинг-империи» в России
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков написал автобиографическую книгу. Об этом сообщается на сайте издательства Penguin.
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков написал автобиографическую книгу. Об этом сообщается на сайте издательства Penguin.
В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте, а именно «развалу секретной допинг-империи». «Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали», — уточняется в описании.
Книга поступит в продажу 30 мая 2020 года. Издание состоит из 320 страниц. Сейчас оно доступно в предзаказе.
9 декабря 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Санкции связаны с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Родченков, бывший глава лаборатории, заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».